Internt medlemsforum i SF: 'Femi-nazier'

Der er problemer med tonen og adfærden på både medlemsforum og over for ungdomspartiet, skriver Kvinfo i deres rapport om SF

Seksuelle minoriteter, transpersoner og unge kvinder er særligt udsat i SF. Det skriver Kvinfo i den rapport om seksuel chikane i SF, der er blevet offentliggjort fredag.

Og det er ikke kun i fysiske sammenhænge, at medlemmer af venstrefløjspartiet oplever, at de bliver udsat for krænkende adfærd.

Også på partiets interne onlineforum, bliver seksuelle minoriteter, transpersoner og feminister udsat for ubehagelige kommentarer, hvor eksempelvis kvindelige feminister i partiet kaldes for femi-nazier. Transpersoner kan opleve at blive kaldt 'modbydelige', lyder det.

Hver tiende aktive SF'er har oplevet seksuel chikane

SFU'ere chikaneres

I rapporten fremgår det, at der er en undren over, at partiets ledelse ikke skrider ind over for den hårde tone på medlemsforummet. Men også i forhold til relationen i mellem ungdomspartiet SFU og SF er der medlemmer, der undrer sig.

Her beskriver rapporten, hvordan det tilsyneladende er alment kendt, at især kvindelige medlemmer af SFU oplever seksuel chikane fra ældre medlemmer af SF. Og så tilføjer rapporten flere steder, at dette er alment kendt blandt medlemmer.

Uønskede berøringer og nedladende tale Rapporten fremhæver flere eksempler på krænkende adfærd i partiet, som medlemmer har skrevet om i undersøgelsens kommentarfelt: At et medlem bliver lagt an på og har oplevet uønskede fysiske berøringer fra et ældre, mere magtfuldt medlem.

At et ældre medlem har befamlet et yngre medlem til fest.

At kvindelige feminister kaldes for feminazier på online fora.

At transpersoner og nonbinære personer ofte nedgøres og kaldes modbydelige.

At der er eksempler på, at såkaldt nedladende omtale af transpersoner på Medlemsforum får ”likes” og støttende kommenteres af indflydelsesrige personer i partiet. Kilde: Kvinfos undersøgelse Vis mere Luk

Alligevel beskriver rapporten også en kultur, hvor der ikke bliver grebet ind over for adfærden, men at man i stedet advarer unge kvinder i mod bestemte medlemmer. Kvinfo beskriver også, at en enkelt ansat angiveligt har forsøgt at få seksuelle relationer op at stå med unge SFU'ere.

Derudover er en ulige magtstruktur mellem ældre SF'ere og unge SFU'ere med til at gøre det svært at sige fra i situationer med upassende adfærd, skriver Kvinfo.

Derfor 'normaliseres' den upassende adfærd, lyder det i rapporten, ligesom det også beskrives, at der er frustration i partiet over, at ledelsen ikke griber ind over for den upassende adfærd.

Næstformand: Vi skal stramme op Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, til resultaterne i Kvinfo-undersøgelsen. I stedet er det næstformand Lise Müller, der udtaler sig. Hun mener, at undersøgelsen viser, at SF har et problem med omgangstonen på dets medlemsfora: - Der er nogle gange en fin linje mellem, hvad der er politiske uenigheder, og hvad der er grove kommentarer. Men sådan noget som ’feminazier’ er fuldstændig uacceptabelt. Vi strammer vores retningslinjer og har moderatorer på. Men det er ikke altid, at vi fanger alting. Det er vi nødt til at stramme op på. Den politiske samtale gå ikke gå i stå, men det må heller ikke være sådan, at folk ikke vil deltage i den, fordi de føler sig forulempet. - Handler det om, at der er nogle i partiet, som har et problem med feminister? - Kommer det som en overraskelse for dig, at der er folk i samfundet, der har problemer med feminister? - Det kommer nok som en større overraskelse for mig i SF end i andre partier… - Jeg tror ikke, at vi adskiller os så meget fra resten af samfundet. - I er erklærede feminister i SF, så det burde I vel gøre? - Vi har 9000 medlemmer. Det er ikke sådan, at vi laver et krydstjek på, hvad alle sammen mener. Der er rum for mange forskellige meninger. Men der er ikke rum for, at man omtaler hinanden nedladende. - Det bliver også nævnt, at der er en skæv magtdynamik mellem SFU’ere og ældre SF’ere. Hvad tænker du om det? - Det er vel egentlig den problemstilling, som har startet hele denne rejse. Man kan igen se, at man ikke har vidst, hvor man skulle gå hen. Måske har man nærmere advaret hinanden mod bestemte personer, frem for at man har fået håndteret det. - Det skyldes nok, at man ikke har vidst, hvordan man skulle håndtere det. Derfor har vi lavet retningslinjer for hele partiet, der tilkendegiver, at man har et særligt ansvar for yngre, nyere medlemmer. For de er klart de mest udsatte. Vis mere Luk

