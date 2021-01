Internt opgør: Hun forventer Rohde går

Jens Rohde har meddelt sin afsked over for Sofie Carsten Nielsen, fortæller radikale kilder til Ekstra Bladet

Den politiske leder af Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, er af den overbevisning, at Jens Rohde melder sig ud partiet.

Den besked har politisk ordfører Andreas Steenberg givet til medlemmer af den radikale folketingsgruppe i dag.

Det kan Ekstra Bladet afsløre efter samtaler med kilder i partiet.

Baggrunden er, at partiledelsen - med den politiske leder Sofie Carsten Nielsen i spidsen - og Jens Rohde er havnet i en ophedet konflikt om et medieudspil, som Jens Rohde har haft til opgave at udarbejde.

Andreas Steenberg har orienteret de radikale folketingsmedlemmer om konflikten, og om Jens Rohdes resolutte modsvar: En udmeldelse.

Kærligheden er pist væk

Jens Rohde har arbejdet med et medieudspil igennem længere tid, og det har flere gange givet anledning til interne uenigheder.

Men denne gang udviklede konflikten mellem Sofie Carsten Nielsen og Jens Rohde sig så dramatisk, at Jens Rohde meddelte den politiske leder, at nu vil han forlade partiet.

Sammenstødet kommer efter flere måneder med alvorlige kurre på tråden internt i partiet. Kærligheden mellem Sofie Carsten Nielsen og hendes flok og Jens Rohde er ikke-eksisterende.

Jens Rohde taler med Pernielle Vermund i Folketingssalen. Sofie Carsten Nielsen ser til i baggrund. Foto: Jens Dresling

Milliarder til medierne

Jens Rohde ønsker, at Radikale Venstre fører en meget mere økonomisk offensiv mediepolitik. 10 til 13 milliarder kroner skal tilføres medierne, som bliver presset af techgiganternes dominans.

- Vi politikere skal være klar til at lave en massiv investering i medierne. Vi skal simpelthen i overført betydning bygge en ny Storebæltsbro, sagde Jens Rohde til Berlingske i efteråret.

De mange milliarder skal findes via en ny medieskat, fortalte Jens Rohde om sine tanker til avisen.

Men Sofie Carsten Nielsen har over for Jens Rohde blankt afvist den linje. Det er ikke radikal politik. Forslaget er på månen, mener partilederen.

Sofie Carsten NIelsen har flere gange i klare vendinger bedt Jens Rohde om ikke at gå videre med sine visioner på medieområdet, da de ikke flugter med partiets politik.

På et møde mellem Jens Rohde og Sofie Carsten Nielsen gentog hun den klare afvisning.

Ifølge orienteringen til den radikale folketingsgruppe fik det Jens Rohde til over for hende at varsle sin udmeldelse.

Aldrig vide

Det er ikke første gang, at Jens Rohde har givet udtryk for, at han vil forlade partiet, fortæller flere kilder i partiet. Men denne gang synes der at være bund i truslerne.

Derfor har partiledelsen valgt at orientere gruppen, lyder det.

Intet er dog officielt, så længe Jens Rohde ikke har offetnliggjort sin beslutning, bemærkes det.

- Man kan aldrig vide med ham, lyder det fra kilderne.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente Jens Rohdes kommentar.

Den radikale ledelse meddeler via pressetjenesten, at den ingen kommentarer har på nuværende tidspunkt.