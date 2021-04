Internt radikalt brev: Eks-ansatte i nødråb om syg kultur

Radikalt nødråb: Personlige eksempler

Forfatterne bag det radikale nødråb har været udsat for 'konfliktskabende og grænseoverskridende ledelse'.

Her er en række personlige eksempler fra brevet, som alle er forholdt den radikale ledelse. Sekretariatschef Lars Beer har svaret på.

- Jeg blev (ligesom flere af mine kvindelige kolleger) til MUS-samtaler udspurgt til, om det var mig, der havde oplyst i APV'en, at jeg havde været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Eller om jeg vidste, hvem det var?

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Alle medarbejdere - uanset køn - bliver rutinemæssigt spurgt ind til deres trivsel, herunder om de har oplevet mobning, uønsket seksuel opmærksomhed, samarbejdsvanskeligheder mv. til den årlige MUS samtale.'

- Jeg fik at vide, at fastansættelse ikke kunne komme på tale, fordi der var risiko for, at jeg snart skulle på barsel.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for os og heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden, på samarbejdsudvalgsmøder, i arbejdspladsvurderinger, fra den politiske eller organisatoriske ledelse el.l.'

- Jeg fik at vide, at jeg havde 14 dage til at bevise, at min kontrakt skulle forlænges, selvom jeg var på nedsat tid grundet sygdom udløst af for stort arbejdspres. Jeg havde arbejdet i partiet i flere år.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Der har os bekendt slet ikke været projektansatte på deltid og over flere år, så vi kan ikke genkende dette billede. Det er heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på Samarbejdsudvalgsmøder, i arbejdspladsvurderinger, fra den politiske eller organisatoriske ledelse el.l.'

- Hver gang jeg havde en fortrolig samtale med min leder, bad han mig om at fortælle, hvilke kollegaer jeg ikke brød mig om.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det kan vi slet ikke genkende. Men det er et fast element i den årlige MUS, at den relevante personaleleder spørger ind til medarbejdernes trivsel og herunder om der er kollegaer, som opleves som vanskelige at samarbejde med.'

- Jeg har i forbindelse med flere MUS-samtaler oplevet at blive udspurgt til, om det var mig - eller om jeg vidste hvem det var - som havde udtalt sig kritisk om ledelsen (i særdeleshed (en ledende medarbejder, red.)) i deres svar.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for os og slet ikke noget vi kan genkende. Det er heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på møder i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Jeg blev sammen med et par andre kollegaer døbt 'den kritiske klub' af (en ledende medarbejder, red.), fordi vi udtalte os kritisk om (en ledende medarbejders, red.) fortolkning af resultaterne fra APV'en som tydeligt viste et dysfunktionelt og dårligt arbejdsmiljø. (En ledende medarbejder, red.) gav os øgenavne og udskammede og udstillede os foran kollegaer.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og i sekretariatsledelsen kan vi ikke genkende at der er nogen, der har givet medarbejdere øgenavne og heller ikke noget, vi er blevet præsenteret for fra medarbejdersiden i vores Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

Ekstra Bladet har anonymiseret en række udsagn mod konkrete personer.