Intet at rafle om: Helligdag skal ryge for evigt

Store bededag skal fjernes, fordi der er krig i Europa, lyder forklaringen igen og igen fra regeringen.

Regeringspartierne har allerede lagt op til, at det kan være den mere end 300 år gamle helligdag store bededag, der kan stå for skud. Men vil den så blive genindført, når krigen er forbi?

Det har Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær spurgt den nye beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, om. Og svaret, der er landet fra ministeren i dag, er klart.

Lykkes det for regeringen at finde et flertal for forslaget, vil der være tale om et endegyldigt farvel til varme hveder og den mere end 300 år gamle helligdag.

Vil styrke Forsvaret

Var andre usikre på, hvorvidt forslaget skulle være en midlertidig ordning, mens krigen står på, så maner Ane Halsboe-Jørgensen enhver tvivl i jorden.

'Regeringens forslag er, at helligdagen skal afskaffes permanent,' lyder det kort og godt.

Annonce:

For selvom krigen i Ukraine langt om længe skulle få en ende, er det fortsat regeringens ønske at tilføre flere penge til det danske forsvar.

'Vi står i en situation, hvor der er behov for skarpe prioriteringer til at finansiere de øgede udgifter til vores forsvar og fælles sikkerhed i Danmark. Danskerne bidrager til styrkelsen af vores fælles sikkerhed ved afskaffelsen af en helligdag.'

'Vi skal tage vare på Danmark, og der skal ikke herske tvivl om, at regeringen med åbne øjne har fremlagt forslaget om at afskaffe en helligdag. Det er en prioritet for regeringen at styrke Danmarks forsvar,' lyder svaret videre fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Slår på danskernes frygt

Man kan roligt konkludere, at det falder i ualmindeligt dårlig jord hos Danmarksdemokraterne, hvis store bededag eller enhver anden helligdag bliver afskaffet.

Annonce:

- I Danmarksdemokraterne er vi jo bare grundlæggende imod, at man vil fjerne en helligdag. Vi synes, argumentationen halter gevaldigt for dem. Regeringen siger, det handler om krigen i Ukraine, men krigen varer formentlig ikke i mange, mange år, siger Dennis Flydtkjær.

- De slår på folks flygt i forsøget på at afskaffe vores traditioner og vores helligdage. Det er fuldstændig tåbeligt. De afslører sig selv ved at sige, at den ikke bliver genindført. Hvis det handler om, at man bare gerne vil have folk til at arbejde noget mere, så skal de jo bare sige det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dennis Flydtkjær er i dag valgt ind i Folketinget for Danmarksdemokraterne. Han forlod Dansk Folkeparti tidligere i år. Foto: Jonas Olufson

Magtfuldkomment

Den nye regering har i sig selv et flertal, og derfor frygter Dennis Flydtkjær, at helligdagen ryger.

- Det er faktisk ret magtfuldkomment at starte på som regering, hvis man som regering siger, at hvis man vil med i et forsvarsforlig, så skal man også lige stemme for at afskaffe en flere hundrede år gammel, dansk tradition, siger han.

- Har du så selv et forslag til, hvordan man kan fremrykke vores Nato-bidrag?

Annonce:

- Jeg tror, næsten alle partier er klar på at kigge på, hvordan vi fremrykker bidraget, men langt de fleste vil også sige, at det ikke er den rigtige løsning at fjerne helligdage og traditioner, der skaber sammenhængskraft.

- Hvis det handler om at hæve arbejdsudbuddet, så kan man kigge på sygefraværet i kommunerne, motivere de ældre til frivilligt at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, arbejdsløsheden blandt indvandrerkvinder eller sænke skatten på arbejde, så folk af sig selv gør en ekstra indsats ved at tage flere vagter i weekenden eller om aftenen. Der er masser at kigge på, hvor man ikke fjerner vores gamle traditioner, siger Dennis Flydtkjær.