'Intime detaljer' delt med udvalgte politikere

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er som bekendt sigtet efter straffelovens paragraf 109 - en af paragrafferne om landsforræderi.

Berlingske kan dog nu afsløre, at 'udvalgte og betroede' politikere på Christiansborg er blevet briefet om sagen, og herunder har de fået 'stærkt personfølsomme' og 'intime oplysninger' om spionchefen.

Det fremgår ikke, hvem de 'udvalgte og betroede' er, og ej heller hvilke 'stærk personfølsomme' og 'intime oplysninger' de har fået.

Lars Findsens privatliv

Ifølge Berlingskes oplysninger er det ikke tør jura og en stærk sag fra anklagemyndigheden, som Christiansborgs udvalgte er blevet briefet med.

Derimod beskriver avisen, at 'meget intime oplysninger om Lars Findsens privatliv' har været det, som har sat sig hos størstedelen af politikerne.

Det er tidligere blevet fortalt, at Lars Findsen har været overvåget i både sit eget hjem og i sit sommerhus.

Grundlæggende er politikerne blevet efterladt med et ufuldstændigt billede af sagen, som er blevet fremstillet mere alvorlig, end tilfældet er, skriver Berlingske.

Kritik fra eksperter

Specielt avisens beskrivelse af, at politikerne har fået intime og personfølsomme oplysninger om FE-chefen, får jura-eksperter til at hoppe i stolen.

En af dem er professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

'Man får et ubehageligt indtryk af, at orienteringen om selve sigtelserne er blevet krydret med intime og uvedkommende detaljer om Findsens privatliv for at sætte trumf på. Det forekommer mig usagligt og helt utilbørligt,' siger han til Berlingske.

Også professor i strafferet på Aarhus Universitet Lasse Lund Jensen kritiserer, at oplysninger om spionchefens privatliv har fundet vej til de folkevalgte.

Han mener, at det kan være i strid med GDPR-forordningen, og at det understreger, at anklagemyndigheden har en tynd sag, når sådanne oplysninger er blevet flettet ind i briefingen.