IS-tvillinger: 'Nødt til at lukke dem ind'

Danske tvillinger rejste til Syrien i 2014 for at blive IS-brude og leve i kalifatet. Hvis de kommer tilbage er vi nødt til at lukke dem ind, oplyser Socialdemokratiet

Socialdemokratiet så helst, at to danske IS-tvillinger holdt sig langt væk fra Danmark, men kommer de til landet, så kan de frit rejse ind.

Det erkender Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus, efter at en dansk kvinde, som tilsluttede sig Islamisk Stat sammen med sin tvillingesøster i 2014, nu vil hjem ifølge det britiske medie The Telegraph.

- Vi ønsker ikke, de skal komme til Danmark igen, siger Jeppe Bruus.

- Men hvis de en dag dukker op ved grænsen, så kan vi ikke gøre andet end at lukke dem ind, og retsforfølge i det omfang, det er muligt, siger han.

De to enæggede tvillinger er nemlig danske statsborgere, og lige nu opholder den ene sig i en berygtet syrisk lejr med sin søn.

Det oplyser flere kilder i det nordøstlige Syrien til det britiske medie The Telegraph, da de enæggede tvillinger med somaliske rødder - Zahra og Salma Halane - også har boet i Manchester i England, selvom de er danske statsborgere.

De britiske medier har døbt søstrene som 'terror-tvillinger', og ifølge kvinder i Al Hol-lejren, som udtaler sig anonymt, er tvillingerne fortsat tilhængere af Islamisk Stat.

De berygtede søstre Fire niqab-klædte kvindeskikkelser med maskinpistoler og håndvåben træner skydning i en ramponeret bygning i Syrien. Billedet blev i februar 2015 tweetet af enten Zahra eller Salma Halane, som tog til den såkaldte islamiske stat og giftede sig med to jihadister. Britiske medier har fulgt de to tvillinger tæt, fordi de kun var 16 år, da de stak af i juni 2014 for at flytte til terrorstaten, og fordi de har været brugt aktivt i islamisk stats propaganda på nettet og på de sociale medier. Tvillingerne blev angiveligt begge radikaliseret på nettet, hvor de chattede med deres kommende ægtefæller, før de tog af sted til Syrien. Britiske medier er dog samstemmende enige med forskningsrapporten:’Till Martyrdom Do Us Part’, at deres storebror spillede en ikke uvæsentlig rolle i forhold til at få pigerne til at tilslutte sig islamisk stat. – Ligesom mange kvindelige migranter til ISIS-holdt territorium havde de to enæggede tvillinger også en begyndende offline introduktion til ISIS ideologi... den 21-årige bror er tænkt som den primære påvirker i forhold til at introducere tvillingerne for ISIS voldelige, ekstremistiske ideologi, står der. Tvillingernes ægtemænd var begge britiske jihadister, som siden er blevet dræbt. 30. juli 2017 skriver The Manchester Standart, at tvillingerne indtager en ledende position blandt de udenlandske kvinder i islamisk stat og har været med til at rekruttere unge piger fra England. De såkaldte terror-tvillinger har siden på de sociale medier sværget, at de aldrig kommer tilbage igen. Ligesom de har lagt adskillige billeder ud, hvor de poserer og angiveligt træner med forskellige våbentyper. Zahra Halane har i følge Daily Mail også skrevet, at: 'Jeg støtter henrettelsen af syriske soldater. Det er selvforsvar.' Vis mere Luk

Tvillingerne rejste til Syrien i sommeren 2014 for at gifte sig med krigere fra Islamisk Stat, og siden har det været sparsomt med informationer om ophold og tilstand. Deres mor har forsøgt at få tvillingerne hjem, men de nægtede at forlade kalifatet ifølge avisen Sunday Times.

Det er Zahra Halane, som har opholdt sig i den syriske Al Hol-lejr i 16 måneder, sammen med sin yngre søn på fire eller fem år ifølge det britiske medie.

Al Hol-lejr: 371 børn døde i 2019 Al Hol-lejren i det nordøstlige Syrien rummer 70.000 flygtninge og fanger. Lejren huser folk på flugt fra krigen i Syrien og pårørende til personer, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat. Inde i lejren befinder der sig 11.000 IS-fanger fra hele verden. 2000 er mænd, der er fængslet, og cirka 9000 er kvinder, der holdes indespærret i lejren. Den bevogtes af kurdiske militser, og mindst 517 personer - herunder 371 børn - mistede i 2019 livet i lejren, oplyste den kurdiske nødhjælpsorganisation Røde Halvmåne i januar 2020. Under- eller fejlernæring, ringe sundhedspleje for nyfødte og underafkøling i løbet af de barske vintermåneder er blandt de hyppigste dødsårsager for børnene. Det oplyser Dalal Ismail, en talsperson for Røde Halvmåne. Vis mere Luk

Den danske statsborger har angiveligt forsøgt at flygte fra lejren, viser et tv-interview, som Russia Today bragte i juli. Kvinden i interviewet fortæller om sit flugtforsøg, og hun er identisk med Zahra Halane ifølge The Telegraph.

- Jeg vil gerne rejse hjem, siger kvinden på arabisk i interviewet.

Kvinderne og sønnen skal dog ikke regne med hjælp fra Socialdemokratiet.

- De mennesker, som har forladt Danmark for at vende Danmark ryggen og tilslutte sig Islamisk Stat for at kæmpe mod Danmark og vores allierede, de har forrådt Danmark og har intet at gøre her, siger Jeppe Bruus.

- Hvad med deres børn? De har jo ikke gjort noget.

- Deres børn er i den meget ulykkelige situation, at deres forældre har truffet et valg på deres og familiens vegne. Det er jo også desværre sådan, at hvis børnene kommer til Danmark, så kan familierne følge efter.

- Det er jo danske statsborgere?

- Det er klart, at man har nogle rettigheder som statsborger, vi ikke kan krænke, men vi ønsker ikke, at de kommer til Danmark.

Hvis IS-krigere eller sympatisører med Islamisk Stat kommer til Danmark fra Syrien, så frygter Socialdemokratiets retsordfører for danskernes sikkerhed.

- Vi ved, at de udgør en risiko i landet, fordi de er radikaliseret, de har modtaget træning og kæmpet mod Danmark og danske interesser. De er farlige, siger Jeppe Bruus.

Regeringens støttepartiet Enhedslisten, de radikale og SF har tidligere udtalt, at S-regeringen skal arbejde for at hente danske børn hjem fra lejrene i Syrien.