Det Konservative Folkepartis Isabella Arendt er gravid.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun med sin mand har forsøgt at blive gravid i halvandet år, og lige inden påske havde de så en positiv test.

- Det føltes som et lille påskemirakel, som jo så bliver født lige inden jul, siger den tidligere formand for Kristendemokraterne smågrinende.

Gravid valgkamp

Radikale Venstre vil kræve et valg til efteråret, og det betyder, at Isabella Arendt skal føre valgkamp, imens hun er gravid.

- Det bliver hårdt, siger hun og fortsætter:

- Det med at time en graviditet og ligeledes et valg er jo begge to ret uforudsigelige begivenheder, og det er et endnu større projekt at skulle koordinere dem med hinanden.

Isabella Arendt fortæller dog, at hun er klar på at føre valgkamp, så længe kroppen kan være med.

Annonce:

- Det kan være, jeg lige beder om en stol til paneldebatterne eller lidt ekstra snacks, fortæller hun.

Suppleant i Folketinget

Ud over at skulle føre valgkamp i sin graviditet skal Isabella Arendt også holde barsel.

Hun fortæller, at hun planlægger tre måneders fuld barsel efterfulgt af noget deltidsbarsel.

Det betyder også, at man stemmer en afløser ind i Folketinget, skulle man stemme på Isabella Arendt.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det bliver valgresultatet, der afgør, hvem der bliver afløser for Isabella Arendt – skulle hun blive valgt ind.

Altså kommer førstesuppleanten i Isabella Arendt valgkreds i Hedensted også til at skulle foretage sig parlamentarisk arbejde, hvis vi får et valg til efteråret, og Isabella Arendt bliver valgt ind.

- Det vil sige, at de i Østjylland skal tage stilling til mandaterne plus én, når de går til valg, siger Isabella Arendt.

Hun mener dog, at hendes graviditet passer godt ind i hendes politiske projekt.

Annonce:

- Jeg går jo til valg på børne- og familiepolitik, så det har da lidt med hinanden at gøre, afslutter hun.

Isabella Arendt har termin til december, og hendes datter skal hedde Leonora.