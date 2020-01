Ishøj-borgere i oprør: - Han skal trække sig

'Han pisser på borgerne og bruger vores skattepenge til egen vinding',

'Hold op en klaphat',

'Ny borgmester til Ishøj - tak . Manden har bevist at grådighed kender ingen grænser.'

I facebook-gruppen 'Vores Ishøj' bliver der ikke lagt fingre i mellem, når det gælder Ekstra Bladets afsløring af Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp(S). Bykongen fra Vestegnen har stik i mod reglerne brugt kommunens skatteyderbetalte VW Golf Sportsvan til og fra arbejde og parkeret den ved hjemmet - selvom bilen skal holde på arbejdspladsen.

Tidligere fredag oplyste Ishøj Kommune i en pressemeddelelse, at man har sendt sagen til Ankestyrelsen for at få klarhed om reglerne. Og nogle timer efter meldte Ole Bjørstorp ud på facebook, at han ville stoppe med at bruge den uden for normal arbejdstid.

- Jeg er ked af sagen. Da der nu er skabt tvivl om brugen af en tjenestebil, har jeg fra i går den 23.1.20 stoppet brugen af tjenestebil uden for de normale arbejdstider. Sagen vil blive grundigt undersøgt.

Bykonge stopper privatkørsel efter afsløring

Ekstra Bladet har været en tur i Ishøj ved Bycentret for at høre borgernes mening - og her lyder det blandt andet, at en undskyldning ikke er nok.

Hasse Nielsen, Ishøj:

- Han skal trække sig

Foto: Aleksander Klug

- Reglerne gælder for alle - også borgmesteren. Med den løn han får, har han jo rigeligt råd til at køre i sin egen bil, så jeg mener, at han skal trække sig.

- Hvis en borger på samme måde havde brudt reglerne, var vedkommende blevet jagtet rundt af Skat og kommune.

---

Grete Holm, Ishøj: - Ikke i orden

Foto: Aleksander Klug

- Min søn har også en firmabil, men han bruger den ikke privat. Så det bør borgmesteren naturligvis også kunne finde ud af.

- Det er ikke i orden.

---

Thomas West: - Har set ham i den flere gange

Foto: Aleksander Klug

- Jeg grinte, da jeg læste det. Som tidligere hjemløs har jeg flere gange forgæves forsøgt at få ham i dialog om de hjemløses situation i kommunen og få det på dagsordnen og i medierne. Og når borgmesteren, så endelig kommer på forsiden, er det om det her.

-Der er selvfølgelig ikke i orden at misbruge sit embede på den måde. Jeg har faktisk set ham køre i den flere gange og tænkt, om det mon var hans.