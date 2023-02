Iskold hvededag

Flere af de fremmødte ved dagens demonstration for bevarelse af store bededag er klar til at blive hjemme, hvis ikke deres plan virker

Der udspillede sig syrede scener på Christiansborg Slotsplads søndag under fagbevægelsens stort anlagte demonstration mod regeringens afskaffelse af store bededag.

I den bidende kulde stod både kommunister og selvudråbte 'revolutionære socialister' og klappede ad sognepræst Marie Høghs forsvar for store bededag. Religion var ikke 'opium for folket' denne søndag.

I den titusindtallige folkemængde var også en gruppe fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdomsafdeling (DSU), der altså demonstrerede mod sit eget parti.

Socialdemokratiets medlemmer af Folketinget var ikke at se nogen steder.

Samler oppositionen

Til gengæld havde de konservative fundet vej til fagbevægelsens demo, og på den måde er det faktisk lykkedes statsminister Mette Frederiksen og hendes regeringspartnere fra Venstre og Moderaterne at samle Danmark, som de har som deres store mål - det er så bare i fælles kamp mod regeringen.

Demonstrationen var lagt stort an. Der var arrangeret buskørsel fra hele landet til Christiansborg, der var sørget for iskolde hveder, og som de helt store trækplastre var både Anne Linnet og Tessa hentet ind for at underholde de forfrosne masser.

Ingen af de to musikere ønskede at svare på, hvorfor store bededag er vigtigt for dem. Ekstra Bladet ville også gerne have hørt Tessas forslag til, hvordan man skal skaffe de 8700 i øget arbejdsudbud, som Finansministeriet hævder, at samfundet får ud af afskaffelsen af danskernes helligdag.

Men Tessa nøjedes med at rose sin nye sorte Mercedes - som FOA-formand Mona Striib lejlighedsvis brugte som bænk - som 'fed'.

Aner ikke, hvad det koster

Fagbevægelsen har intet overblik over, hvad søndagens demonstration har kostet i annoncekroner, bustransport, hveder og Tessa.

Under Tessas koncert - der havde trukket adskillige teenagere til slotspladsen allerede fra de tidligere formiddagstimer - forsøgte Ekstra Bladet at få svar fra fagbosserne.

Først spurgte vi Henning Overgaard, der er forbundsformand i 3F:

- Hvad koster det her?

- Det har kostet massevis af arbejdstimer og blod, sved og tårer. Og det leverer vi med glæde igen, siger Henning Overgaard.

Kan ikke gøres op i penge

- Hvad koster det i kroner og øre?

- Sådan kan man ikke gøre fagbevægelsens styrke og arbejde op. Det her er en kamp, vi ikke kan lade være med at tage.

- Cirka?

- Der er ikke noget, der hedder cirka her. Sådan er det. Du får ikke noget svar, der er tættere på, end at denne kamp er alt værd. 50.000 mennesker, der står sammen og siger 'no-go' til regeringen.

- Er det over to millioner?

- Jamen du leder efter et eller andet. Det ved jeg ikke.

Det hele værd

- Ved du det, Mona (Striib, FOA-formand, red.)?

- Jeg aner det ikke. Men uanset prisen er det det værd. Det handler om lønmodtagernes fremtid. Men det kigger vi på bagefter. Vi har ikke overblik over det.

- Tror du, at det er ti millioner?

- Aner det ikke. Det kan jeg ikke forestille mig.

S demonstrerede mod sig selv

Blandt de mange demonstranter mod SVM-regeringen var også Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der dermed demonstrerede mod sit eget parti.

Og det var 'en løjerlig oplevelse', medgiver DSU-formand Katrine Evelyn Jensen.

- Ja, det er det, men når de på den måde vil lave ulighedsskabende politik og gribe ind i den danske model, er vi nødt til at stå vagt om det sammen med fagbevægelsen, siger hun.

- Er I i opposition til jeres eget parti?

- Lige med det her er vi i klar opposition. Vi vil også være konstruktive medspillere, men lige med det her er det meget alvorligt, at vi demonstrerer mod vores eget parti.

- Men kan dine partifæller inde på Christiansborg ikke være ligeglade? I skal jo nok få hængt deres valgplakater op for dem, når der er valg igen?

- Det tror jeg ikke, at de skal være så ligeglade med. Vi kommer til at hænge plakater op igen, men de skal ikke være ligeglade med, hvad vi mener.

De lytter ikke

- Hvorfor vil I hænge plakater op for dem igen?

- Vi truer med at blive, ikke med at gå.

- Skal vi have en folkeafstemning?

- Det er jeg uafklaret med, faktisk. Jeg hælder til, at vi har et repræsentativt demokrati.

- Men man kan godt lave folkeafstemninger i et repræsentativt demokrati.

- Ja, ja. Men jeg er lidt bange for, at det kan blive en glidebane. Men det er svært, når de ikke lytter, siger Katrine Evelyn Jensen.