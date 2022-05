Iskold Melchior: Ligeglad med partiets opfordring

Europaparlamentsmedlem for Radikale Venstre Karen Melchior bliver ved at spøge i partiet.

For selvom hun lørdag blev opfordret af partiet til at nedlægge sit mandat på grund af de mange sager, hvor medarbejdere har flygtet fra hendes kontor som følge af hendes ledelsesstil, så er der ikke noget, der umiddelbart tyder på, at hun har tænkt sig at følge den opfordring.

Mikkel Irminger Sarbo, der er landsformand i Radikale Venstre, fortæller nemlig til Ekstra Bladet, at der intet nyt er at berette om Karen Melchiors mandat.

Kan ikke genopstille

I takt med at partiet opfordrede Karen Melchior til at trække sig, så vedtog hovedbestyrelsen også nogle regler omkring EU-parlamentarikeren.

Skulle Karen Melchior vælge ikke at nedlægge mandatet, så kan hun udelukkende udtale sig på radikales vegne, når hun har mandat fra hele EU-gruppen.

Derudover kan hun ikke indstilles som kandidat til næste Europaparlamentsvalg. Dermed er Karen Melchior fortid som medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre.

Partiet ser dog hellere, at det sker i dag end efter næste EP-valg, der først falder om to år.

Stort temperament

Årsagen er de afsløringer af de massive arbejdsmiljø-problemer hos Karen Melchior. For selvom Karen Melchior havde væbnet sig med en 'emotional support shark' - en slags arbejdsmiljø-bamse - så blev hun af sine ansatte beskrevet som 'ubehagelig', 'kolerisk' og 'perfid' i sin ledelse.

Historierne om arbejdsmiljøet på den radikales profils kontor ledte da også en til en sygemelding fra EU-politikeren, der dog fortsatte sit parlamentariske arbejde fra sygesengen.

Ekstra Bladet kunne også fortælle, at endnu en medarbejder smuttede i samme øjeblik, som Karen Melchior vendte tilbage til sit kontor. Også den seneste opsigelse skyldes - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - Karen Melchiors ledelsesstil.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Karen Melchior.