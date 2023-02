Iskold Mette F: - Ikke et problem

Selvom modstanden mod afskaffelse af store bededag er massiv, afviser statsministeren pure, at det er et problem, at det ikke blev nævnt med et ord i valgkampen

Selvom modstanden mod afskaffelse af store bededag er massiv, afviser statsministeren pure, at det er et problem, at det ikke blev nævnt med et ord i valgkampen

Danskerne er rasende over udsigten til en mistet helligdag, efter SVM-regeringen har besluttet at skrotte store bededag.

Men der er intet problematisk i, at ingen kunne tage stilling til ideen i valgkampen i oktober.

Det tager statsminister Mette Frederiksen (S) faktisk helt roligt, afslører hun på et pressemøde ifm. regeringens første regeringsseminar nord for København.

Statsminister Mette Frederiksen på dagens pressemøde. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet ville på pressemødet gerne spørge, hvordan Mette Frederiksen ser på, at regeringen består af tre partier, som ikke nævnte skrotningen af en helligdag med ét pip i valgkampen:

- Er det et problem, at i ikke sagde før valget, at i ville afskaffe en helligdag?

- Nej det er det ikke, svarer Mette Frederiksen, og fortsætter:

- I vil komme til at se flere gange i denne regeringsperiode, at vi står på mål overfor vores beslutninger, også overfor de mere upopulære beslutninger.

Ekstra Bladets udsendte medarbejder forsøgte desuden at få de fire ministre på pressemødet, Sophie Løhde (V), Jakob Ellemann-Jensen (V), Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M), til at række armen i vejret på spørgsmålet om, hvorvidt man burde have nævnt bededags-planerne før valget.

- Vi kommer ikke til at række hånden op i dette spørgsmål; eller i andre spørgsmål. Men jeg kan sige uden at ryste på hånden, at vi synes, det er en god ide.

Mette Frederiksen afviste deusden på pressemødet, at der ville ryge flere af danskernes fridage.

- Vi kommer ikke til at afskaffe flere helligdage, sagde statsministeren.