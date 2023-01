Iskold Mette F.: Intet problem at arbejde en ekstra dag

Opposition, fagbevægelse, kirke og et flertal i befolkningen. I kan rende mig et stykke.

Statsminister Mette Frederiksen (S) leverede tirsdag en iskold afvisning af den massive modstand mod afskaffelsen af store bededag fra 2024.

- Jeg synes ikke, det er problematisk, at vi skal arbejde en dag ekstra. Jeg gør det her med aldeles åbne øjne, sagde hun på Christiansborg.

Statsministeren var med andre ord klar til at mase nedlæggelsen af den årlige fridag igennem.

Det lovforslag, som formelt vil sløjfe store bededag for altid, står ved magt, understregede statsministeren flankeret af Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M).

Ellemann, Frederiksen og Løkke foran Folketingssalen. Indtil videre står de fast på sløjfning af bededagen, men modstanden vokser. Foto: Henning Hjorth

Modstand hos danskerne

Imens nærmest brøler danskerne et rungende 'nej tak' til afskaffelsen.

I en meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Fagbladet 3F siger 69 procent af de adspurgte, at de er imod afskaffelsen. Kun 21 procent er enten for eller ved ikke.

Desuden svarer hver tredje dansker, som stemte på et af regeringspartierne ved folketingsvalget, at de ville have sat krydset anderledes, hvis de havde kendt til planerne om at afskaffe helligdagen. Det fremgår ligeledes af en måling, Kantar Gallup har foretaget for Fagbladet 3F.

Mette Frederiksen ser dog intet odiøst i, at danskerne var foruden den viden inden valgdagen.

- Jeg tror ikke, at man kan gennemføre en valgkamp, hvor man kan tage højde for alt, hvad der sker den kommende valgperiode, konstaterede hun.

Statsminsteren forsøger at wrestle sig igennem den folkelige modstand. Foto: Henning Hjorth

Underskrifter i hobetal

Ikke desto mindre står fagbevægelsen nu samlet med et krav til regeringen om, at den dropper nedlæggelsen. De røde faner kræver sågar en folkeafstemning.

Fra kirkens mænd og kvinder lyder samme krav. Fingrene væk fra hvederne og den helligdag, der blev indført i 1686 under det oprindelige navn ekstraordinær almindelig bededag efter initiativ af biskoppen i Roskilde, Hans Bagger, kan man læse på Nationalmuseets hjemmeside.

Regeringen er blevet til med en dagsorden om at gøre op med magtfuldkommenhed. Men den køber oppositionen ikke.

Derfor er de ni partier gået sammen med en fælleserklæring. De vil ikke finde sig i, at de skal æde en nedlæggelse af store bededag, hvis de skal have indflydelse på fremtidens forsvarspolitik.

Fagbevægelsen har startet en underskriftsindsamling for at redde store bededag. Og underskrifterne vælter ind. I skrivende stund tirsdag eftermiddag har over 100.000 danskere på få timer skrevet under på bevarstorebededag.dk.