Iskold strid: Derfor fyrede Ellemann sin spindoktor

Jakob Ellemann er en Venstre-formand i krise, og derfor var han nødt til at reagere på den ene eller anden led.

Sådan lyder Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrups reaktion på fyresedlen til Jesper Kraft.

- Jakob Ellemann-Jensen har haft et svært første år som formand. Han er ikke slået igennem. Målingerne siver, og jeg tror, at den almindelige erkendelse er, at nu skal der ske et eller andet, siger han.

Han mener, at fyringen er tiltænkt at have samme effekt, som når et fodboldhold fyrer træneren.

- Det er lidt en bodshandling. Det går dårligt for partiet og formanden, så skiller vi os af med træneren/spindoktoren, siger Qvortrup.