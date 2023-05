Iskold Wammen: Bededag kommer ikke tilbage

Punktum, punktum, komma, streg - Nicolai Wammen, han siger nej.

Nej til, at danskerne kan få store bededag tilbage.

Og nej til, at han klumrede i den ved regnemaskinen, da han forleden pludselig opdagede 16 milliarder i statskassen.

Da regeringen blev dannet i december, var det ellers i alverdens krisers tegn. Recession. Arbejdsløshed. Inflation. Og råderummet var 'begrænset'.

Hov! Mette Frederiksen glemte krisesnakken

Bare ærgerligt, Sonny boy. Finansminister Nicolai Wammen er ved muffen, men skatteyderne får ikke store bededag tilbage. Foto: Henning Hjorth

Desværre ikke

Men nu har finansminister Nicolai Wammen ikke alene fundet milliarder - han har også fundet 30.000 flere i beskæftigelse. Det svarer til, at han i stedet for at tage en helligdag fra os omvendt kunne have givet os tre.

- Wammen, må vi få store bededag tilbage?

- Jeg kan desværre ikke sige til dig i dag, at du får store bededag tilbage. Og det er der to gode grunde til: Den ene er, at afskaffelsen bidrager med cirka tre milliarder kroner, som vi skal bruge på vores forsvar og sikkerhed. Og vi får 8500 mere i beskæftigelse på årsbasis, og vi har nogle daginstitutioner og et sundhedsvæsen, hvor vi har brug for folk, siger han og gentager:

- Og derfor bliver det ikke sådan, at bededagen kommer tilbage.

Kom bag på mig

Økonomer fra både AE-rådet og Cepos har påpeget over for Ekstra Bladet, at der har været adskillige indikationer på, at dansk økonomi klarede sig langt bedre, end regeringen hævdede i regeringsgrundlaget.

Spørgsmålet er, hvornår der også gik op for landets kassemester.

- Hvornår på dato gik det op for dig, at vi både var rigere og havde flere hænder, end du troede? Var det før eller efter, at du afskaffede store bededag 28. februar?

- Jeg får tallene ind i starten af maj. Og der kan jeg se, at det er de tal, vi har at køre efter.

- Havde du slet ikke hørt om det før?

- Jeg kan jo se, hvad der sker i det danske samfund, og jeg læser også aviser, så det var jo ikke nogen stor overraskelse for mig, at det gik i den rigtige retning. Men jeg tror, at det er kommet bag på de fleste, at det er gået så godt.

Wammens vanvid: Sjoflede tjek af sig selv - nu har de fundet milliarder

- Hvornår fik du de første indikationer?

- Jeg forholder mig til, når jeg får de endelige tal ind på bordet. Jeg forholder mig til bundlinjen, og den får jeg ind i starten af maj.

Ikke mig der regner

- Det er mange penge, man pludselig har fundet. Hvorfor har I været så dårlige?

- Jeg synes ikke, at man har været dårlig. Nu er det jo ikke mig …

- ... hvad vil du så kalde det?

- Man kan jo også glæde sig over, at det er gået bedre, end man havde troet. Nu er det jo ikke mig, der sidder med regnemaskinen, det har vi dygtige folk, der gør, og jeg har tillid til, at de kommer med det bedste bud, de har, siger han.

- Og det er da en positiv ting, at vi har flere indtægter, end man havde regnet med, og det kræver vist Ekstra Bladet for at gøre det til en dårlig historie, lyder det fra Wammen.

