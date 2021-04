Ja eller nej? Kofod NÆGTER at svare

Var du orienteret - ja eller nej?

Lige så enkelt, som spørgsmålet lyder, lige så svært er det tilsyneladende at få et svar på.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) nægter nemlig fortsat at opklare, om han vidste, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i september 2020 fortalte en række ministerier, at Islamisk Stat smugler børn af fra de syriske fangelejre al-Hol og a-Roj for at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Seneste forsøgte Ekstra Bladet at vride et svar ud af Jeppe Kofod, da han torsdag var til møde i Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget.

Her var sagen om de seks danske kvinder og deres 19 børn i de syriske lejre på dagsordenen. Hvad der blev diskuteret på mødet er fortroligt, men ifølge Ekstra Bladets oplysningerne forsøgte Jeppe Kofod blandt andet at give politikerne i nævnet et større indblik i situationen i lejrene.

Efter mødet ville Jeppe Kofod dog ikke svare på, om han var orienteret om FE-oplysningerne.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i drøftelser i nævnet, som selvfølgelig er omfattet af fortrolighed, lød det fra Jeppe Kofod.

Regeringen har endnu ikke offentligt hverken be- eller afkræftet FE-oplysningerne.

Samråd om netop det spørgsmål

Men noget tyder på, at Jeppe Kofod ikke slipper så let.

Sammen med forsvarsminister Trine Bramsen er han blevet kaldt i samråd på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer af FE-oplysningerne.

Samrådet bliver afholdt fredag 16. april.

Til samrådet vil Kofod ikke blot blive spurgt, om han har set og læst de konkrete orienteringer fra FE, men også om han er blevet orienteret om indholdet i dem af sine embedsmænd.

Det er Enhedslisten, der har kaldt de to ministre i samråd. Partiets retsordfører, Rosa Lund, slår fast, at der skal falde klare svar fra Jeppe Kofod.

Rosa Lund har desuden svært ved at se, hvordan så centrale orienteringer fra efterretningstjenesten ikke kan være nået op på ministerniveau.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at de her oplysninger har været i fire ministerier og to ambassader. At der så ikke på noget tidspunkt er en dygtig embedsmand, der har sagt, at det her skal lige forbi ministerens bord. Det har jeg svært ved at forestille mig, siger Rosa Lund.

Behøver ikke have sidder med papiret i hænderne

Kofod behøver ikke at have læst den konkrete FE-orientering om, at Islamisk Stat smugler børn ud af lejrene, før det ifølge Enhedslisten er kritisabelt.

- Vi har alle sammen kendt til fænomenet, for det står i de offentlige trusselsvurderinger. Men det, vi ikke har kendt til, er omfanget og risikoen, som afdækkes i Ekstra Bladet, så ja, det har bestemt betydning, om det f.eks. blot er en information, han har fået på en post-it, siger Rosa Lund.

Udenrigsministeren har ifølge Rosa Lund ikke manglet muligheder for at svare på det afgørende spørgsmål.

- Han har haft masser af lejligheder til at svare på det, og haft masser af lejligheder, inden historien kom i Ekstra Bladet til at fortælle Folketinget om det, fordi det er jo en sag, der optager de fleste af Folketingets partier på hver sin måde.

Støttepartiet afventer samrådet, før det kan afgøre eventuelle konsekvenser for ministeren, hvis han eksempelvis har været orienteret om FE-oplysningerne.

- Så må det have konsekvenser for ministeren. Jeg kan ikke frede eller fyre en minister i et interview, men jeg synes, det skal have konsekvenser, når man tilbageholder så vigtige oplysninger, siger Rosa Lund.

Hverken udenrigsminister Jeppe Kofod eller hans ministerium ønsker at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Belaster forholdet Støttepartierne Enhedslisten, Radikale Venstre og SF er i flere tilfælde blevet holdt i uvidenhed af regeringen i sagen om de 19 danske børn og deres seks mødre i fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Ud over de hemmeligholdte oplysninger fra FE, belaster en række sager forholdet mellem støttepartierne og regeringen. Politisk ordfører Mai Villadsen og retsordfører Rosa Lund til møde i Udenrigsministeriet om de danske børn i Syrien. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Den skjulte stramning Ekstra Bladet har afsløret, hvordan regeringen i al hemmelighed - og uden at inddrage støttepartierne - strammede praksis i sagerne. Det betyder, at man i dag har en strammere praksis i sagerne end under den borgerlige regering. Nye oplysninger: Jeppe Kofod indførte skjult stramning S-regeringens stramning betyder, at man kun henter et barn til Danmark, hvis barnet lider af alvorlig sygdom eller risikerer at få varige psykiske mén af at blive i lejrene. Det er samtidig en betingelse, at barnets mor giver sit samtykke til, at hun ikke skal med til Danmark, før barnet vil blive evakueret. Den borgerlige regering praksis var, at man ville hente alle hjem. I helt særlige tilfælde ville man bede barnet/børnenes mor om at give sit samtykke til at blive i lejren, hvis hun udgjorde en konkret terrortrussel mod Danmark. Op til valget i 2019 krævede både Enhedslisten og Radikale Venstre, at børnene skulle hentes hjem. I stedet fik partierne en strammere praksis end den, der blev ført med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag for den borgerlige regering. Nul møder Regeringen og i høj grad udenrigsminister Jeppe Kofod har ved en lang række samråd og debatter forklaret, at der er nedsat en såkaldt myndighedsgruppe. Gruppen består af embedsmænd fra en stribe ministerier, PET og FE, og den skulle følge udviklingen i sagerne og i lejrene i Syrien tæt. Men som Ekstra Bladet har afdækket, var der i halvandet år 0 møder i myndighedsgruppen. 'Kejserens nye klæder': Nul møder om børn i Syrien Gruppen er ej at forveksle med 'Task Force Evakuering', der frem til den 15. maj skal forsøge at finde ud af, om man kan hente de 19 børn til Danmark uden deres mødre. Jeppe Kofod forklarede ifølge Politiken under et lukket samråd 4. februar, at pigen lever op til kriterierne for, hvornår man vil hente børn hjem til Danmark. Hun er dog fortsat i lejren. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix 4-årig med ptsd Sagen om den 4-årige pige med ptsd har fyldt meget i debatten. Sagen er nøje beskrevet i blandt andet Berlingske, DR og Ekstra Bladet. Det viser sig blandt andet, at Udenrigsministeriet adskillige gange har modtaget advarsler om og dokumentation for, at pigen har taget skade af at opholde sig i lejren. Seneste udviklingen i sagen er, at Udenrigsministeriet nu anerkender, at pigen lever op til kriterierne for, hvornår regeringen vil hente et barn til Danmark. Nu skal det så vurderes, om hendes afhængighedsforhold til sin mor er så ekstraordinært stor, at de ikke kan adskilles. Er det ikke tilfældet, kommer pigen kun til Danmark, hvis hendes mor siger ja til, at de kan adskilles. Aldrig besøgt lejrene Senest har DR fortalt, at de danske myndigheder aldrig har besøgt lejrene al-Hol eller al-Roj. Det har en række andre lande derimod.

