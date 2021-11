Socialdemokratiets Jacob Bundsgaard fortsætter som borgmester i Aarhus Kommune.

Det meddeler han tidligt onsdag morgen, skriver DR.

- Det er en konstitueringsblok på 20 mandater, som her i løbet af natten og også ud på de sene timer har forhandlet, så svedet sprøjtede. Og nu er vi nået til en aftale, siger borgmesteren.

Det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de radikale, som peger på Jacob Bundsgaard.

Han konstaterer, at han er 'glad og stolt' over, at han kan blive siddende.

Tilbagegang til S

Bundsgaard bliver, til trods for at hans parti har haft tilbagegang ved gårsdagens valg.

Socialdemokratiet forbliver det største parti i kommunen, men går samlet tilbage med ni procentpoint.

De ender dermed med 28,8 procent af stemmerne og mister tre mandater.

Med stor fremgang og 14,6 procent af stemmerne er Konservative nu kommunens andet største parti. De har fem mandater.