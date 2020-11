Jagt på glemte brevstemmer i USA gav 13 fund

OVERBLIK: Stemmeoptællingen er langt fra forbi

Demokraten Joe Biden har taget førertrøjen i det amerikanske præsidentvalg, men onsdag aften dansk tid er intet endnu afgjort.

I en række stater er man stadig i gang med at tælle millioner af stemmer op, men det kan tage tid. Det skyldes blandt andet et højt antal brevstemmer i år, hvor mange vælgere af coronahensyn har foretrukket ikke at møde op ved valgstederne.

Her er et overblik over udvalgte stater, der klokken 20.30 dansk tid stadig tæller stemmer op, og hvornår de forventer at være færdige.

* Georgia: I Georgia forventer man at have et resultat ved udgangen af onsdag lokal tid, hvilket svarer til nat dansk tid. I Georgia, hvor der er 16 valgmænd at hente, fører Trump snævert og har selv erklæret sig som vinder, men et officielt resultat foreligger ikke. 95 procent af de forventede stemmer er talt op.

* Pennsylvania: Et resultat her kan være flere dage undervejs, for Pennsylvania godkender indkomne brevstemmer tre dage efter valget – fredag - hvis de modtages tirsdag. Ifølge de seneste målinger onsdag tidlig aften dansk tid fører Trump i staten med 64 procent af de forventede stemmer talt op. Flere valgeksperter vurderer, at Biden kan overhale Trump, fordi et markant flertal af brevstemmerne ventes at gå til den demokratiske kandidat.

* Nevada: Staten Nevada, der har seks valgmænd, har indstillet stemmeoptællingen onsdag klokken 18.00 dansk tid. Derfor kan der gå et stykke tid, før et resultat foreligger. 67 procent af de forventede stemmer er talt op klokken 18.00. I målinger fører Joe Biden meget snævert over Donald Trump.

* North Carolina: I staten med 15 valgmænd kan der ifølge Bidens kampagneteam gå ”adskillige dage”, før stemmerne er talt op. Også her er der tæt løb, om Trump fører snævert. Her tillades der indkomne brevstemmer helt frem til den 12. november, hvis de er modtaget tirsdag. 94 procent af forventede stemmer er talt op.

* Michigan: Her ventes et resultat ikke før torsdag. I Michigan med 16 valgmænd er der tæt løb mellem kandidaterne, hvor Biden har en meget snæver føring. 96 procent af de forventede stemmer er talt op.

Kilder: Reuters, NPR, Edison Research, CNN og DR.