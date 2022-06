Jagter død mand: Betal tre dages pension tilbage!

Har du lignende historier, så hører vi gerne fra dig. Kontakt Ekstra Bladet her.

Nu går de efter boet.

31-årige Nick Manniche døde efter fem års kamp mod en aggressiv kræft, og et jobcenter, der forsøgte at få ham i erhvervspraktik og nægtede ham pension, selvom han lå i koma.

Men da Ekstra Bladet gik ind i sagen, makkede kommunen pludselig ret og tilkendte Nick Manniche førtidspension. En pension, han aldrig nåede at få. Den blev nemlig udbetalt tre dage efter hans død.

Og nu vil det offentlige have penge tilbage.

Betal tilbage, tak

Førtidspensionen, sidst i april er bagudbetalt for april, og da Nick døde 27. april, vurderer Udbetaling Danmark, at han jo så har fået pension for 28., 29., og 30. april uberettiget.

Pengene skal passe. Derfor skal boet efter Nick Manniche nu betale 988 kroner tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser brevet ud, som Bettina Manniche har modtaget fra Udbetaling Danmark. Privatfoto

Rasende

Nicks mor, Bettina Manniche, der stod frem i Ekstra Bladet tidligere på året, mens Nick stadig var i live, er rasende over brevet.

- Det handler ikke om de sølle 988 kroner. Det er hele sagen, der er grov. Det er et virkelig ulækkert brev at få, efter man har mistet sin søn, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun peger derudover på, at pensionen kun kunne udbetales i hele måneder. Derfor fik Nick ikke pension for anden halvdel af marts, selvom han fik den tilkendt 15. marts.

Men når folk som Nick dør inden månedens udgang, så 'kan man godt dele måneden op', påpeger Bettina Manniche.

'Lyder som en trist historie'

Hos Udbetaling Danmark understreger centerdirektør for 'pension', Lene Hougaard-Enevoldsen, over for Ekstra Bladet, at de har en lovgivning, de skal følge.

'Det lyder som en trist historie. Men pensionsloven, som vi skal følge, er meget klar,' skriver hun i et skriftligt svar.

Hun henviser til, at loven blandt andet siger, at 'retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald’ og ’er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt, skal det for meget udbetalte tilbagebetales’.

Dermed er de hos Udbetaling Danmark forpligtet til at kræve beløbet tilbage for dagene efter dødsdatoen i de tilfælde, hvor de har udbetalt pensionen, inden oplysningerne om dødsfald er kommet til dem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afvist igen og igen

Ekstra Bladet har afdækket Nick Manniches jobcenter-mareridt under hans sygdomsforløb, hvor han igen og igen blev afvist i sit forsøg på at få en midlertidig pension. Fem års helvede, der kulminerede i foråret.

Så sent som 7. marts ringede jobcentret til Nick Manniche, men han kunne ikke selv tage telefonen. Han lå nemlig i koma, og det var Nicks mor, der måtte besvare opkaldet.

I den anden ende kunne personen fra jobcentret blot give den besked til Nick og hans mor, som de havde fået så mange gange før. Et afslag. Derudover fik Nicks mor at vide, at han ikke var syg nok til at modtage førtidspension. Derfor måtte han forblive på den kontanthjælp, han i mellemtiden var blevet gammel nok til at få.

Samtalen fandt altså sted, imens en dødssyg Nick Manniche lå i koma, og det blev dråben for Bettina Manniche, der besluttede sig for at kontakte Ekstra Bladet. Derfra gik det stærkt.

Nick fik tilkendt førtidspension i marts. En pension der først blev udbetalt 1. maj. Tre dage efter hans død.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Nick Manniche inden han for alvor blev syg. Privatfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette Thiesen er chokeret

Nye Borgerliges Mette Thiesen kæmpede for Nick Manniche inden han døde. Kun en uge inden hans død var Peter Hummelgaard i et samråd om sagen, indkaldt af Mette Thiesen.

Hun bliver chokeret over brevet, da Ekstra Bladet taler med hende.

- Det er jo vanvittigt. Det er udtryk for et sygt system, som først kører en terminal mand rundt i flere år. Et system, som så endelig tilkender ham pension, for nu at bede de efterladte om at få nogle af pengene igen.

Er det ikke fair, at det offentlige inddriver eventuel gæld i boet efter afdøde danskere?

- Det giver god mening at inddrive gæld. Men her burde der være et eller andet fornuftigt menneske et eller andet sted som siger: Vi skal ikke opkræve de penge, siger Mette Thiesen.

I stedet mener hun, at der bør kigges på de enkelte sager.

- Der bør være en individuel konkret vurdering. Det strider mod alt pli og ordentlighed, at inddrive så lille et beløb, efter at man har kørt familien så meget rundt.

Hun mener, at Nye Borgerlige havde undgået sagen, hvis deres politik var gældende lov.

- Med vores politik havde han fået tilkendt pensionen før. Dermed burde det være det offentlige, der skyldte ham penge og ikke omvendt. De giver ham penge, som de så vil have tilbage, fordi han dør undervejs.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Minister var i samråd om sagen

- Der har været for mange sager, hvor det er svært at forstå afgørelserne.

Sådan lød erkendelsen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på et samråd i slutningen af april.

Samrådet var indkaldt af Mette Thiesen (NB) efter Ekstra Bladets artikler om den dødssyge koma-patient Nick, som fik afslag på sin pension, samtidig med, at kommunen ville have ham i erhvervspraktik.

Afviste at gå ind i konkrete sager

Peter Hummelgaard ville ikke gå ind i den konkrete sag. Han henviste nemlig til, at sagsbehandlingen foregår ude i kommunerne.

Til gengæld kunne han godt genkende nogle af kritikpunkterne.

- Der har været for mange sager, hvor det er svært at forstå afgørelserne, sagde han under samrådet.

Trist

Med henvisning til sagen om koma-patienten Nick gav Peter Hummelgaard udtryk for, at det var 'trist', at han først fik tilkendt sin pension, efter at han var blevet omtalt i Ekstra Bladet.

Omvendt ville han ikke love, at lignende tilfælde ikke kan ske i fremtiden.

- Det vil nok være umuligt at sikre, at ingen kommer i klemme i systemet.