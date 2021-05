Jagter kritikere i hele verden

De mennesker, som kritiserer Rwandas hersker, Paul Kagame, kan aldrig vide sig sikre. Uanset hvor de befinder sig.

Styret i det centralafrikanske land jagter nemlig kritikere i hele verden.

Regeringen har indgået en aftale med Paul Kagames Rwanda om samarbejde på flygtningeområdet.

Socialdemokratiet har lovet vælgerne, at de vil oprette et asylcenter langt fra Danmarks grænser. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har også lovet, at regeringen stiller krav om respekt for menneskerettighederne.

Men den slags detaljer går Paul Kagame altså ikke så meget op i, derfor vækker samarbejdet med Rwanda opsigt.

Det seneste eksempel på styrets brutalitet har et navn: Paul Rusesabagina.

Han blev tidligere i år blev kidnappet i Dubai og sat fast i Rwandas hovedstad, Kigali, mod hans vilje.

Paul Rusesabagina er en kendt, fordi det var ham som blev portrætteret i Hollywood-filmen 'Hotel Rwanda'. En film, der blev nomineret til flere Oscars.

Joachim B: Urealistisk at sende asylansøgere til Rwanda.

Brødre forsvundet

Men eksemplerne på agenternes lange fangarme er mange.

Noel Zihabamwe bor i Sydney, hvorfra han kritiserer Paul Kagames styre. For at intimidere ham blev hans to brødre bortført i Rwanda. De er ikke blevet set siden, fortalte han til BBC i efteråret.

- Hvorfor skal de betale sådan en høj pris - de er slet ikke involveret i politik, siger Noel Zihabamwe.

- Jeg tvivler på, at de stadig er i live, siger han, og fortæller om dødstrusler fra en diplomat et par år tidligere.

Samuel Makinda fra Murdoch University i Perth til australske ABC forklarer:

- Folk fra Rwanda, ikke kun i Australien, men også i andre lande, er blevet fulgt af deres regering, nogle af dem er blevet bortført - nogle er blevet myrdet.

Rwanda udsætter også systemkritikere i ind- og udland for systematisk overvågning. Mest opsigtvækkende på beskedtjenesten WhatsApp.

Fandt ham i Leeds

WhatsApp bryster sig ellers af at være krypteret og dermed yderst sikret mod hackere. Et israelsk firma er blevet afsløret i at stå bag hackingen.

Faustin Rukundo bor i Leeds i England. Men Kagames folk fandt hans digitale spor. Han er aktiv fra sit eksil som demokratiforkæmper.

Pludselig en dag opførte hans telefon sig mærkeligt og filer var forsvundet.

- Så talte jeg med mine venner i Rwanda National Congress (en samling systemkritikere i England, red.) og de havde samme oplevelse, har han fortalt til BBC.

Mistanken om overvågning er blevet bekræftet af et universitet i Toronto, som undersøgte hackingen af WhatsApp.

Ekstra Bladet beskrev i går, hvordan 12 flygtningen blev skudt og dræbt, da flygtninge i Rwanda demonstrerede for mere og bedre mad.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch advarer regeringen om at indgå samarbejde med Paul Kagame, der foragter Vesten og al vores snak om demokrati.

Human Rights Watch kritiserer Danmark og Tesfaye for at ville sende flygtninge til Rwanda.