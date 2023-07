Jakob Ellemann-Jensen er tilbage

Et halvt år er der gået, siden vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) måtte sygemelde sig med stress i februar.

Men nu vender han tilbage.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse mandag morgen.

'Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen overtager således igen ledelsen af de under Forsvarsministeriet hørende forretninger, og Troels Lund Poulsen overtager igen ledelsen af de under Økonomiministeriet hørende forretninger', lyder det.

Stephanie Lose, der har været fungerende økonomiminister aftræder igen, og der vil blive afholdt afskedsaudiens for hende på Christiansborg.

Tiltagende undren

Spørgsmålet om, hvorvidt Jakob Ellemann-Jensen ville vende retur, tog til i foråret. I maj måned slog han dog fast, han ville tilbage.

'Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen. Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder,' skrev han dengang på Facebook.

Meldingen kom efter tiltagende undren fra Venstres bagland.

Ekstra Bladet har blandt andet kunnet beskrive, hvordan det i toppen af det pressede regeringsparti blev mere og mere tydeligt, at Jakob Ellemann-Jensens langvarige fravær var et politisk problem for Venstre.

Men nu vender han altså tilbage som formand for Venstre og som vicestatsminister og forsvarsminister.