Jakob Ellemann-Jensen om Løkkes exit: - Jeg er trist

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, reagerer nu for første gang, efter tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen forlod partiet

Efter 40 års tjeneste for Venstre er det slut for Lars Løkke Rasmussen. Nu reagerer nuværende formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, på profilens exit.

Det gør han på Twitter.

'Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham, skriver han.

Kritik

Løkkes udmelding kommer efter Venstres turbulente tid i medierne. I samme ombæring sendte Lars Løkke Rasmussen i sit Facebook-opslag kritik afsted mod Venstres magtfulde Forretningsudvalg.

'Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid – og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag. Jeg troede ellers det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg, skriver han.

Men derfor var der stadig plads til Lars Løkke i Venstre, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

'Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste, skriver Venstres formand på Twitter.

