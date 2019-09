Jakob Ellemann kronet som V-formand

Venstre har valgt Jakob Ellemann-Jensen som ny formand. Det sker på ekstraordinært landsmøde efter ugevis med intern krig i partiet.

Valget sket uden modkandidater og med kæmpe Ellemann-banner og konfetti efter en 35 minutter lang tale, hvor Jakob Ellemann-Jensen undervejs fik adresseret de blodige uger henover sensommeren i partiet.

- Jeg er dødtræt af fløjkrig, jeg er dødtræt af fløjkrigere. Og jeg er dødtræt af den kultur, der følger med, lød det fra Jakob Ellemann i talen.

- Det gæder i folketingsgruppen. Men det gælder også lokalt med foreninger på den ene side og på den anden side. Hvis det får lov at fortsætte, så vil vi ikke længere være et stort statsministerparti.- Lad mig gøre det krystalklart: Hvis jeg bliver formand for Venstre, vil jeg ikke bebrejde nogen fortidens loyalitet, hvis vi er enige om fremtidens loyalitet. Loyaliteten over for vores parti, over for landsmødet. Og overfor Venstres formand.

Efter valget takkede Jakob Ellemann for tilliden:

- Tusind tak for valget og for den tillid, som I viser mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at leve op til det.

- Men jeg vil bede jer om en ting - kære venner - husk hvad vi lige har været igennem. Husk på det, så vi kan minde hinanden om det, så vi kan kan undgå det, siger Jakob Ellemann-Jensen efter at være blevet valgt.

