Jakobs jul: Alletiders hykler

Jakob Ellemann-Jensen (V) har udtalt, at Venstre og Socialdemokratiet nærmer sig et regeringssamarbejde. Man skal til gengæld ikke skrue tiden meget tilbage for at høre selvsamme mand være meget kritisk over for samme projekt

Jakob Ellemann-Jensen har gang på gang beskyldt Mette Frederiksen for at begå løftebrud om alt fra kontanthjælp til udrejsecentre. Nu er han selv på vej til at begå et af danmarkshistoriens største løftebrud

Mens 'Alletiders julemand' med Pyrus er blevet forvist fra skærmen, huserer 'Alletiders hykler' nu i stedet op til jul.

Han er dog ikke at finde blandt nisserne på Rigsarkivet, men på Christiansborgs anden sal. Navnet er Jakob Ellemann-Jensen.

Gang på gang har han og Venstre stået på spring og råbt 'løftebrud' ad Mette Frederiksen og regeringen. Intet har været for småt, og så har Venstre-folk pisket løs.

Og formand Ellemann er flere gange gået forrest i løftebruds-krigen.

En overdosis af egen medicin

Eksempelvis kaldte Ellemann det et løftebrud, at udrejsecentret Kærshovedgård alligevel ikke blev flyttet, ligesom det var et løftebrud, at en ny aftale om kontanthjælp kom arbejdsløse indvandrere til gode.

Men nu er Jakob Ellemann-Jensen selv på vej til at begå 'et af danmarkshistoriens største løftebrud' og dermed tage en overdosis af sin egen medicin, hvis han vælger at gå i regering med Socialdemokratiet.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Afviste kategorisk

For mens der nu lyder andre og mere samarbejdende toner, afviste Ellemann kategorisk før valget, at han overhovedet ville overveje at gå i regering med sin daværende hovedfjende nummer et.

- Vi kommer ikke til at indgå i en regering sammen med Socialdemokratiet. Vi er grundlæggende uenige med socialdemokraterne. Vi mener, der skal føres en anden politik, sagde Jakob Ellemann på et Venstre-pressemøde før valget.

På spørgsmålet om, hvorvidt han helt ville udelukke det, var svaret klart:

- Ja. Jeg går til valg på en borgerlig-liberal regering. Og hvis der er én ting, som vi virkelig også har til fælles i den blå familie, er det, at det er det, vi går til valg på. Der ved man, hvad man kan regne med.

Erkender løftebrud

Jakob Ellemann-Jensen er dog tilsyneladende ikke blevet bange for at tage ordet løftebrud i sin mund og erkendte mandag, at der allerede nu var tale om et løftebrud fra hans side.

- Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud, sagde Ellemann i et interview på TV 2 News.

Venstres tradition for at tage ordet løftebrud i sin mund kom især til udtryk under den daværende S-R-SF-regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen. Her tordnede Venstre blandt andet mod, at regeringen havde begået 100 løftebrud de første 100 dage ved magten.

Ekstra Bladet har bedt Venstre om en kommentar, men partiets pressetjeneste afviser at have yderligere at tilføje.

Sådan har han råbt op om løftebrud

1. Aftale om kontanthjælp

I juni landede regeringen en ny aftale om kontanthjælp, der blandt andet betød en afskaffelse af kontanthjælpsloftet og et ekstra årligt tilskud på 500 kroner til kontanthjælpsmodtagere.

Venstre stod uden for aftalen og var ude med massiv kritik i medierne af regeringen, som de beskyldte for at begå 'klokkeklart' løftebrud, fordi stigningen i ydelser også kommer indvandrere til gode.

- Mette Frederiksen lovede ikke at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Nu gør hun det alligevel. Det er klart løftebrud, sagde Ellemann til TV 2.

Mette Frederiksen havde før valget i 2019 bedyret, at hun ikke ville lempe udlændingepolitikken eller hæve de sociale ydelser.

2. Udrejsecenter må blive hvor det er

Regeringen måtte i maj sidste år droppe sit forslag om at rykke udrejsecentret Kærshovedgård til Langeland, og dermed fik det omstridte udrejsecenter lov til at blive, hvor det er i Bording i Midtjylland på ubestemt tid.

Det fik Venstre til at rase, fordi Mette Frederiksen under forrige valgkamp havde sagt, at hun ville etablere et nyt udrejsecenter.

- Når regeringen siger, at udrejsecentret må blive, hvor det er, er det jo et løftebrud. Og forsøget på at rykke de kriminelle afviste asylsøgere til Langeland var jo ikke en reel løsning, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen til DR.

3. Coronanedlukningen

Statsminister Mette Frederiksen begik både løftebrud og tillidsbrud under coronanedlukningen. Det mente Jakob Ellemann-Jensen i et Facebook-opslag i februar sidste år, hvor han beskyldte Frederiksen for at komme med halve sandheder og bryde sit løfte om at 'styrke demokratiet'.

'Regeringens håndtering af situationen står i skarp kontrast til det løfte, som Mette Frederiksen gav danskerne, da hendes regering trådte til. I regeringsgrundlaget stod der flotte ord om at 'styrke demokratiet', 'genopbygge samfundsbærende institutioner' og 'øge tilliden til politikere'. Men da coronaepidemien testede vores demokrati, blev det, der skulle være en stjernestund, til det stik modsatte. De flotte løfter var ikke noget værd, men blot tomme ord,' skrev Jakob Ellemann-Jensen.

4. Mettes skattesmæk

Under valgkampen turnerede Jakob Ellemann-Jensen og Venstre igen og igen med, at Mette Frederiksen havde gjort det dyrere at være dansker med en byge af skatte- og afgiftsstigninger.

Allerede i sommeren 2021 var Jakob Ellemann-Jensen skarp i tonen.

'Det får nu Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til at råbe 'løftebrud' efter statsministeren,' skrev B.T.

- Mette Frederiksen har stik imod sit valgløfte overdænget danskerne med over 40 skatte- og afgiftsstigninger, som gør alle danskere fattigere. Det synes jeg ikke er i orden, sagde Jakob Ellemann-Jensen til avisen.

Q: Et kæmpe problem

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup er det smart af Ellemann, at han selv har nævnt sit eget løftebrud, før nogen overhovedet nåede at spørge ham, fordi det signalerer ærlighed.

Men det er da også det eneste positive, der er at sige om sagen, mener han.

- Det, at han går ud og kalder en spade for en spade, det kan jeg godt se fornuften i ud fra en taktisk betragtning. Hvis man siger: 'Ja, jeg er skyldig', så er forargelsen mindre, end hvis andre skal trække det ud af én.

- Det ændrer dog ikke på, at han er ude i et af danmarkshistoriens største løftebrud. Det er klart, at det er et kæmpe problem for ham, lyder den hårde dom fra Henrik Qvortrup.

Løftebrud - punktum

Især gør det ikke sagen bedre, at Ellemann forsøger at gøre sit løftebrud til et lidt bedre eller finere et af slagsen ud fra devisen om, at han forsøger at bruge Venstres mandater bedst muligt, nu hvor han ikke selv kan blive statsminister.

- Det er et løftebrud, punktum. At det skulle være en begrundelse i sig selv, at han ikke kan blive statsminister, holder ikke. Jamen, for pokker, det er jo det, han blev spurgt om, at hvis han ikke selv kunne blive statsminister, kunne han så overveje at gå i regering med Mette Frederiksen, og han svarede soleklart nej, siger Henrik Qvortrup.

Derudover gør det kun problemet større for Venstre, at partiet igennem mange år har slået sig op på at nævne andres løftebrud.

- Forseelsen og hykleriet bliver jo ikke mindre af, at de virkelig har været ude med riven, når alle andre har begået løftebrud. Det var et omdrejningspunkt for Venstre i kampen mod Thorning at bygge kritikken op om, at hun ikke gennemførte det, hun sagde. Derfor er det her også en meget pinlig sag for dem, siger Henrik Qvortrup.