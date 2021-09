Janniks barsels-dilemma: - Danskernes sunde fornuft får det røde kort

Den 29-årige lærerstuderende Jannik Bennekov mener, at politikerne blander sig alt for meget i danske forældres ret til selv at bestemme over deres barsel

I disse dage diskuterer politikerne heftigt et nyt forslag om 11 ugers øremærket barsel til faderen, som kommer på baggrund af et EU-direktiv, der forlanger minimum to måneders øremærket 'farsel' indført i Danmark senest til august næste år.

En af dem, der følger nøje med, er 29-årige Jannik Skov Bennekov. Hans kone har termin i starten af januar, og det har sat tankerne i gang om, hvordan deres barsel ville se ud, hvis forslaget gjaldt for dem.

Jannik er nemlig lærerstuderende, og derfor ville en øremærket barsel på 11 uger betyde, at han skulle udskyde sin uddannelse med minimum et halvt år. Hans kone Katrine er derimod færdiguddannet og arbejder som lærer. Derfor mener de som familie, at det ville passe bedst for dem, at Katrine tager mest barsel, så Jannik hurtigere kan blive uddannet, få et arbejde og dermed en fornuftig indtægt, der kan bidrage til husholdningen.

Jannik Skov Bennekov mener, at hans familie er et glimrende eksempel på, at virkeligheden er mere nuanceret, end politikerne gør den til.

- Det virker vanvittigt, at vi har folkevalgte politikere, der skal ind og styre vores evne til selv at tage en beslutning. Vores egen sunde fornuft får det røde kort, og det er fuldstændig absurd.

- Jeg tror på, at de fleste velfungerende børnefamilier selv kan finde en løsning på, hvem der skal holde barsel hvornår, siger Jannik Skov Bennekov.

Forsker om øremærket barsel: Husk lønnen til far

Jannik sammen med sin datter. Han venter endnu en datter til januar. Foto: Privat

Jannik Skov Bennekov ærgrer sig især over, at de øremærkede 11 uger bortfalder helt, hvis ikke faderen tager dem. For hans eget vedkommende ville han enten skulle vælge mellem at tage barslen og udskyde sin uddannelse eller afskrive barslen og sende sin datter tidligt i institution, og det synes han er noget svineri.

- Det kommer alt andet lige til at betyde, at nogle børn kommer tidligere i institution. Det er fuldstændig grotesk i mine øjne.

- Men som det er i dag, tager danske kvinder 90 procent af barslen. Tyder det ikke på, at vi har regler nu, der laver en skævvridning?

- Jeg kan godt forstå, at det skal italesættes, og det er slet ikke, fordi jeg er uinteresseret i at tage mere barsel. Det ville jeg sådan set gerne. Men nu har vi selv en situation, hvor jeg skal færdiggøre min uddannelse, og derfor er min kone og jeg helt enige om, at det er bedst for os, at hun tager så meget barsel som muligt, siger Jannik Skov Bennekov.

- Der har hele tiden været øremærket barsel til kvinden. Hvis det er et problem med øremærket barsel til manden, er det så ikke også et problem at øremærke det til kvinden?

- For mig at se ligger der en biologisk faktor i det, man ikke kan komme udenom. Moderen er nødt til at have en øremærket periode efter fødslen, hvor hun kan komme sig. Det bliver et spørgsmål om, hvor vidt ligestilling og lighed er det samme.

Barsels-bonanza: Politikerne freder sig selv - igen

Tordner mod lukrativ politiker-barsel: Stop det!