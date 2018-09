Jarlov: Tilsyn skal være bidsk vagthund over for Danske Bank

Det er kritisabelt, at Danske Bank tidligere på året videregav forkerte eller mangelfulde oplysninger om hvidvasksagen til Finanstilsynet.

Men Finanstilsynet har også fejlet i sin undersøgelse.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som tirsdag er indkaldt til samråd om hvidvasksagen i Danske Bank.

- Der bliver undersøgt, om det kan være ansvarspådragende, at der er blevet videregivet forkerte oplysninger, siger han.

- Men Finanstilsynet kunne have været mere kritiske over for de oplysninger, som Danske Bank stillede til rådighed, siger han.

Det er første samråd, efter at Danske Bank i sidste uge har fremlagt en rapport fra en intern undersøgelse.

Finanstilsynet har netop genåbnet sin egen undersøgelse, der ellers blev afsluttet i maj.

Ifølge erhvervsministeren bør Finanstilsynet være en "lige så bidsk vagthund" over for de store banker, som de er over for mindre banker.

- Jeg er enig i, at det ikke har virket, som om Danske Bank har været bange for loven eller myndighederne, siger han.

Under samrådet lover Rasmus Jarlov flere ressourcer til Finanstilsynet, hvis det bliver efterspurgt. Men ifølge erhvervsministeren har Finanstilsynet endnu ikke henvendt sig.

Tidligere i dag kom det dog frem, at tilsynet ikke har nok ressourcer til at gennemgå det fulde materiale bag Danske Banks hvidvaskrapport.

Det oplyser chefen for Finanstilsynet - statens finansielle vagthund - Jesper Berg, til finans.dk.

Det kostede Danske Bank 200 millioner kroner at granske den estiske filial for mistænkelige pengestrømme i perioden 2007-2015.

Finanstilsynet har et budget på 100 millioner kroner årligt.

Dagens samråd er ikke det eneste møde om hvidvaskskandalen.

Danske Banks afgående topchef, Thomas Borgen, har i eftermiddag inviteret Folketingets Erhvervsudvalg til en opfølgende gennemgang af deres interne undersøgelse.

Det oplyser SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

- Jeg synes, det ville være mærkeligt at troppe op hos en virksomhed, der er anklaget for så alvorlige forbrydelser. Det er i hænderne på myndighederne nu.

- Min tillid til Danske Bank er ikke eksisterende i øjeblikket, og derfor har jeg ikke noget behov for at komme til et møde hos dem, siger hun.