JBO om Løkke-træk: - Der er et hævnmotiv

Det dufter af hævn, samtidig med at det er taktisk godt træk, at Lars Løkke har hentet Jakob Engel-Schmidt ind til nyt politisk projekt.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentar Joachim B. Olsen i kølvandet på, at Ekstra Bladet tidligere onsdag afslørede det nye samarbejde mellem de tidligere Venstre-profiler.

- Jeg synes faktisk, at det er godt set af Løkke, siger Joachim B. Olsen med henvisning til, at Engel-Schmidt bliver sekretariatschef hos Løkke.

- Engel-Schmidt er tidligere VU-formand, og han kommer med en masse energi. Han er en rigtig arbejdshest, så det bliver en styrke for udviklingen fra et netværk til et parti, hvilket selvfølgelig er planen.

- Hvilke signaler synes du, det sender, at hente en som Engel-Schmidt, der er opfostret i Venstre?

- Det er jo præcis det. Der er mange, der godt kan lide ham i partiet. Særligt de yngre, liberale Venstre-folk, fordi han er god på de klassiske liberale dagsordner som iværksætteri.

Hævn

Ifølge Joachim B. Olsen minder Jakob Engel-Schmidt på mange måder som type om Tommy Ahlers (tidligere udannelses- og forskningsminister i Løkke-regering, red.).

- Det er ikke en hvem som helst, som Løkke henter ind, og det understreger, at Løkkes politiske projekt er et problem for Venstre.

- Er vi ude i, at det er en fuckfinger til Venstre?

- Det synes jeg lidt, det er. Jeg mener, at der er et hævnmotiv i Løkkes projekt.

- Han er skuffet, han er ekstremt skuffet over Venstre. Og Venstre er ikke glade for, at han hiver en regulær Venstre-mand ind i projektet.

Hvad siger folkedomstolen?

En ridse i lakken sendte Jakob Engel-Schmidt ud af det gode selskab i dansk politik, efter han blev stoppet bag rattet med kokain i blodet i 2017.

- Politisk er det godt set, mener du. Men har folkedomstolen glemt ham?

- Det er klart, at Løkke og Engel-Schmidt har været klar over, at hans kokain-sag vil blive bragt frem igen.

- Men der et gået tilpas lang tid nu. Jeg tænker, at folk, der aldrig nogensinde vil stemme på Løkke, vil bringe det frem, mens folk, der overvejer at stemme på ham, vil være mere tilgivende over for Engel-Schmidt. Kan man som ung ikke lave en fejl, og er der aldrig nogen vej tilbage, hvis man gør?, siger Joachim B. Olsen.

