- Jeg er både til mænd og kvinder

Tommy Ahlers (V) vil gerne lige slå en sandhed fast, så rygtesmedene kan slappe af i varmen.

I et åbenhjertigt interview fortæller uddannelses- og forskningsministeren, at han er biseksuel.

- Når folk nævner, at de har hørt et rygte, så forklarer jeg dem, at det ikke er et rygte, for der er ikke en snert af fiktion i det. Det passer. Men sandheden er så også, at jeg er kommet frem til, at jeg både er til mænd og kvinder,” siger han til Euroman.

Tommy Ahlers blev skilt i 2012 med den kvinde, han har to børn med. Herefter troede han i en olympisk periode, at han alene var til mænd, fortæller han.

Til frem og tilbage mellem kønnene

- De næste fire år troede jeg, at jeg udelukkende var til mænd. Men så trak det modsatte køn i mig igen, ligesom det gjorde, da jeg mødte mine børns mor. Og så var jeg på nogle dates med nogle forskellige kvinder og syntes, at det var lige så interessant og fantastisk. Og for et år siden, sidste sensommer, mødte jeg en pige, som jeg blev så glad for, at vi stadig ses, forklarer han om sin nuværende kærlighedssituation.

Tommy Ahlers har tjent 565 million kroner på at sælge to it-virksomheder og er dermed landets suverænt rigeste minister.

Men det er nok i rollen som dommer i DR1-programmet Løven Hule, at de fleste har lært ham at kende.

En anden scene

I interviewet fortæller han da også, at opmærksomheden i jobbet som minister er kommet bag på ham.

- Folk interesserer sig for mit privatliv på et andet niveau.

- Det er en helt anden scene. Det føles, som om offentligheden gør krav på én på nogle andre vilkår, forklarer han.

Tommy Ahlers søger valg til Folketinget i Østerbro-kredsen i Københavns Storkreds. Det betyder, at kun københavnerne får mulighed for at stemme personligt på ham ved valget, som skal afholdes inden 18. juni 2019.

- Først tog jeg hans ministerium. Nu tager jeg kredsen. Tak til Søren Pind og tak til Venstre Østerbro for at vælge mig som jeres folketingskandidat. Glæder mig til at føre valgkamp i København, skrev skriver Tommy Ahlers i juni på Twitter.