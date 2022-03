Koma-patienten: Flere partier er dybt frustreret over, at der stadig er alvorligt syge danskere, der bliver presset af jobcentrene, og ansvaret er hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Frustration.

Sådan beskriver beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Victoria Velásquez den følelse hun sidder med, når hun læser Ekstra Bladets historie om dødeligt syge Nicks jobcenter-mareridt.

Den unge mand er alvorligt syg med kræft og ligger i koma på Rigshospitalet, men alligevel fik han at vide, at han ikke var syg nok til at få førtidspension, ligesom jobcenteret igen og igen spurgte lægerne, om den døende mand snart var klar til erhvervspraktik.

Flere partier er berørte af den forfærdelige situation, som Nick og hans mor er havnet i. Og de placerer ansvaret hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg er bare så frustreret, fordi han ikke er den første. Der er flere skæbner, som har stået frem, og fortalt hvordan de bliver mere syge, og at det, at man bliver trukket igennem i jobcenteret er helt meningsløst, fortæller Victoria Velásquez til Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne sige til Peter Hummelgaard, at han har et kæmpe ansvar. Han kunne starte med at opsige det forlig med førtidspensionen og med sygedagpengene, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Victoria Velásquez er langt fra tilfreds med Peter Hummelgaard. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Nye Borgerliges Mette Thiesen stemmer i med hård kritik af Peter Hummelgaard. Hun giver ikke meget for ministerens svar til Ekstra Bladet, som du kan læse herunder.

- Han har alle muligheder for at gøre op med det system, som hans egen statsminister stod i spidsen for, da hun var beskæftigelsesminister.

Mette Thiesen og Nye Borgerliges løsning er at nedlægge jobcentrene helt. Ifølge Mette Thiesen skaber jobcentrene ' ingen værdi ud over for dem, der arbejder der'.

- Syge, udsatte og nedslidte danskere skal derimod have en førtidspension – midlertidig eller permanent – baseret på en uvildig lægefaglig vurdering.

Derfor har Mette Thiesen indkaldt til samråd om sagen, der dog ikke har fået en dato endnu.

- Ministeren må svare om, hvorvidt regeringen vil ændre systemet, eller om de fortsat vil lade syge, udsatte og nedslidte danskere lide i et rigidt, uværdigt og umenneskeligt system.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Thiesen har indkaldt til samråd om koma-patienten Nicks ulykkelige sag. Foto: Jonathan Damslund

Mennesker i klemme

Ifølge Victoria Velásquez står det sort på hvidt i forståelsespapiret, at regeringen vil tage et initiativ til at kigge på førtidspensionsreformen.

- Mennesker kommer i klemme på grund af de her reformer, og regeringen har ikke rykket på det endnu. Det er bare at kaste ansvaret fra sig at sige, at det er kommunernes skyld, siger Victoria Vasquez.

Hun opfordrer samtidig beskæftigelsesministeren med at komme i gang med at nytænke området hurtigst muligt, så der ikke er flere, der havner i Nicks situation.

Du kan læse alt om Nicks ubærlige historie her.