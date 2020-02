'Jeg er i atomchok over SAS': Ministeren skal give en røffel

Dansk Folkeparti er i chok over ny reklame fra SAS, og selskabet skal have en røffel fra regeringen, lyder det

En ny reklame fra SAS sender chokbølger gennem Dansk Folkepartis Søren Espersen, som mener, at det skandinaviske flyselskab 'spytter på alt, som er ægte dansk'.

Derfor mener DF's udenrigsordfører, at regeringen må gå ind i sagen og sætte SAS på plads, da den danske stat ejer en andel af flyselskabet.

- Jeg er totalt i atomchok over SAS, siger Søren Espersen.

- Regeringen må sige, at nu må det være nok. Transportministeriet må give SAS en kæmpe røffel, så man aldrig nogensinde skal se noget lignende, fortæller han.

Den rødglødende DF'er skyldes en ny kampagnevideo med titlen 'SAS - What is truly Scandinavian?',

Absolut ingenting

I videoen ser man en række billeder, der emmer af ren skandinavisk idyl med lagkage, fletninger, sovs og design, mens en stemme spørger:

- What is truly Scandinavian? (Hvad er virkelig skandinavisk?, red.)

- Absolutely nothing (Absolut ingenting, red.), svarer stemmen.

Resten af videoen punkterer idéerne om, hvordan meget af det, vi forbinder med Danmark, Norge og Sverige slet ikke er skandinavisk.

Rugbrød er tyrkisk, vindmøller blev opfundet i Persien og selv smørrebrød kommer fra Holland. Og sådan bliver det ved i videoen.

Moralen i den 2 minutter og 42 sekunder lange video er, at det inspirerer os at rejse ud, og at vi tager det med hjem, vi godt kan lide. Og at Skandinavien på den måde er bragt her til, stykke for stykke.

Dropper SAS

- Jeg synes, det er et SAS, som spytter på alt, som er ægte dansk, ægte svensk og ægte norsk. Og de gør det fuldstændig med åbne øjne, for vi skal være flove over os selv, fortæller Søren Espersen.

- Er det ikke rigtigt ligesom med vikingerne, at vi rejser ud og tager gode ting med hjem?

- Nej, det er noget vrøvl. Jeg kan godt lide pizza, men det har da intet at gøre med, hvem vi er, og hvad vi er stolte af, siger Søren Espersen.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører har fløjet utrolig meget med SAS ifølge ham selv, men nu går den ikke længere. Stoltheden er væk, lyder det.

- Jeg vil have det dårligt med at sætte mig ind i et SAS-fly oven på det her, og jeg tror, de er kommet til at skabe problemer for sig selv, siger Søren Espersen.

- Jeg har altid brugt SAS meget, men jeg vil have en dårlig smag i munden, hvis jeg gør det igen, fordi de spytter på os på den måde, forklarer han.

Søren Espersen vil derfor nu helst gå over til for eksempel Norwegian, hvis det er muligt. Samme chokbølger går dog ikke gennem de konservatives Mette Abildgaard.

Ej, nu må vinterferie-humøret indfinde sig. Er der noget faktuelt forkert i deres video? — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) February 12, 2020

Internettet glemmer aldrig

Dansk Folkeparti er dog langtfra de eneste, som er sure over SAS.

Reklamen har sat internettets kommentarspor i kog. Tilsyneladende så meget, at SAS har set sig nødsaget til at fjerne videoen fra både deres YouTube-kanal og Facebook-side.

Videoen kunne så sent som tirsdag aften ses på deres YouTube-kanal, men tilgår man linket onsdag, får man en besked om, at videoen er utilgængelig, og at videoen er privat.

Men internettet glemmer aldrig. Selvom SAS selv har forsøgt at slette sporene fra videoen, har andre uploadet den på blandt andet YouTube.

En udgave af videoen på YouTube med over 11.000 views har sølle 73 'thumps up' mod 3800 'thumps down'. Brugerne skriver vrede kommentarer som 'Den her reklame får mig til at få det dårligt', 'Det glemmer vi ikke' og mange kalder videoen for propaganda.

Ekstra Bladet er i besiddelse af videoen, og du kan se den øverst i artiklen.