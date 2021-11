En af regeringens centrale ministre - fødevareminister Rasmus Prehn - forholder sig nu til sagen om Mette Frederiksens slettede sms'er.

Eller rettere: Prehn er ikke meget for at gå nærmere ind i en diskussion om sin chefs omgang med beskeder på mobiltelefonen.

- Jeg er ikke sms-minister. Jeg kommer ikke til at forholde mig til, hvad folk gør. Der er et juridisk spørgsmål, hvor der vist er lidt diskussion om, hvad der er den rigtige praksis. Det kommer jeg ikke til at kloge mig på. Personligt bruger jeg min sms til private ting og praktisk kommunikation med mit forkontor. Det synes jeg ikke er relevant for offentligheden, siger han til Jyllands-Posten.

Afleverer telefoner

Prehn er blevet konfronteret med spørgsmålet om sms'erne, efter at det er kommet frem, at Mette Frederiksen og tre andre ledende personer i Statsministeriet automatisk har slettet deres sms'er efter 30 dage.

Dermed har det - indtil videre - ikke været muligt for Minkkommissionen at få udleveret det efterspurgte materiale fra Mette Frederiksen og co.

Statsministeriet har dog erklæret sig villig til at samarbejde med kommissionen om at forsøge at få beskederne genskabt.

Tirsdag kom det frem, at både Justitsministeriet og Statsministeriet løbende vil overdrage enheder - som mobiltelefoner eller iPads - til politiet, så det kan forsøge af genskabe slettede sms'er fra perioden, hvor regeringen uden lovhjemmel besluttede at aflive alle mink i Danmark.

Historieløst

Alt imens vokser kritikken af Mette Frederiksen i sagen.

Denne kritik - ikke mindst fra det borgerlige partier - har fået fødevareminister Rasmus Prehn til at gå til modangreb.

Han beskylder de borgerlige partier for at have glemt, hvor hurtigt minksmitten bredte sig i efteråret 2020, hvor regeringen endte med at kræve alle mink aflivet.

- Jeg synes, at det er historieløst, hvis man render rundt nu og lader, som om at man kunne have gjort noget andet, siger han til Jyllands-Posten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Journalist Brian Weichardt gjorde et ihærdigt forsøg på at få konkrete svar ud af statsministeren i sidste uge Mette Frederiksen selv har foreløbig nægtet at svare på en række spørgsmål om de slettede sms'er - her forsøger Ekstra Bladet sig under statsministerens besøg på Frederiksværk Gymnasium.