’Jeg fortryder ikke en skid’

I mediekredse og blandt politikere havde der i årevis været snakket om, der var et eller andet galt i Farum.

Hvordan kunne den højeksponerede bykonge Peter Brixtofte køre afsted med det ene kæmpe projekt efter det andet, skaffe penge, holde hof med sportsfolk, journalister, embedsmænd, erhvervsfolk og alle mulige kendisser. Invitere pensionisterne på ferierejser og forære pc'er til skoleeleverne. Plus kæmpestore investeringer i idrætsanlæg og kommunale projekter.

Hvor kom pengene fra?

Jeg husker, at andre kommunalfolk og borgmestre i Frederiksborg amt i de år simpelthen ikke kunne gennemskue, hvad pokker der foregik i Farum. Men der var altså noget, som ikke hang sammen. Og Brixtofte selv førte sig frem som en kinesisk mandarin.

Visioner og nye idéer og sære konstruktioner væltede ud af ham. Sammenlignet med andre kommunalfolk virkede han stærkt oplivende og inspirerende. På Ekstra Bladet besluttede vi os i 2001 for at kigge nærmere på forholdene i Farum. Men ligegyldigt hvilke kilder vi søgte, papirer, vi bad om, folk, vi talte med, kom der ikke rigtig noget ud af det. Brixtofte var urørlig.

Peter Brixtofte og Flemming Østergaard til Superliga-fodbold i Parkens VIP-afdeling. Arkivfoto: Lars Poulsen

Det varede lige indtil onsdag 6. februar 2002, da B.T. hamrede en forside ud med overskriften: ’Brixtofte sviner med skatteydernes penge. Drak for 150.000 på et døgn.'

Det var journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen, der havde ramt en guldåre. Nemlig kassevis af bilag fra Brixtoftes vildt kostbare restaurantbesøg og endeløse indkøb af vildt dyre vine og laksemadder på skatteydernes regning. Skandalen var total, og den bare voksede.

Endelig var festen i Farum slut.

Det blev startskuddet til en lavine af afsløringer, politianmeldelser og undersøgelser af borgmesterens økonomi og forbrug og Farum Kommunes økonomiske dispositioner. Embedsværket blev trukket med, og bortset fra enkelte undtagelser fremstod kommunalbestyrelsen som helt fraværende.

Brixtofte havde simpelthen kørt kommunestyret som et enevældigt hof.

Brixtofte viser rundt på Farum Park, hvor han med is og andet prøvede at overbevise anklager og dommer om sin uskyld og kommunens fortræffeligheder. Arkivfoto: Lars Poulsen

I B.T.s gennemgang af Brixtoftes bilag kunne man en tilfældig dag se Brixtofte til et eftermiddagsmøde med fem deltagere på Restaurant Sepp i Farum Park. Der blev spist godt med laks, som blev skyllet ned med Brixtoftes foretrukne drikkevarer: Tre flasker rødvin til 8675 kr. pr. stk., fire andre flasker rødvin til 8750 kr. stykket samt en enkelt hvidvin i den billige ende til 565 kr. Samlet vinregning på 61.440 kr.

'Peters vinskab' i Farum Marina indeholdt et halvt hundrede flasker dyr rødvin opbevaret ved præcis 17 grader. Arkivfoto: Ole Buntzen

Men sagen udviklede sig langt mere alvorligt. Bagmandspolitiet rejste tiltale, som bl.a. handlede om repræsentationskontoen, om returkommission, ulovlige millionlån, sponsorsager, hvor overpris bl.a. på byggeopgaver blev konverteret til sponsorstøtte til lokalt idrætsliv.

Der tegnede sig et billede af, Brixtofte havde kørt Farum som sin helt egen butik, og kommunalbestyrelsens medlemmer kunne – selv når de enkelte gange pressede på - stort set ikke få noget at vide.

Bagmandspolitiet ransager Farum Rådhus. Arkivfoto: Mads Winther

20. juni 2006 blev Brixtofte ved Københavns Byret fundet skyldig i groft mandatsvig med to års ubetinget fængsel.

10.april 2007 blev han desuden idømt to års yderligere fængsel, denne gang for mandatsvig og embedsmisbrug. Dommene blev begge stadfæstet ved byret og Højesteret.

Hertil kom krav om millionerstatninger, advokatsalærer og erstatning til kommunen. En mindre bøde fik Brixtofte klasket oveni, fordi han mente, dommeren var ude på et ’hævntogt’.

Peter Brixtofte med pressen i den berømte Restaurant Sepp på Farum Park i september 2002. Arkivfoto: Jens Dresling

Den Farum-kommission, der blev nedsat af regeringen på baggrund af en folketingsbeslutning om kulegravning af Farum-sagen, arbejdede i ni år fra 2003 til 2012. Den kostede 59 millioner kroner, og resultatet af arbejdet var minimalt.

Farum-kommissionen blev nedsat, da der i medierne og i den offentlige debat havde været påstande om og beskrivelser af, at forholdene i Farum Kommune i perioden 1990 til 2003 var kritisable. Dog påtalte Folketinget, at den type undersøgelser af skandalesager ikke måtte vare så mange år.

Peter Brixtofte forlader Østre Landsret efter stadfæstelsen af to års ubetinget fængsel. Arkivfoto: Jonathan Bjerg Møller

Retssagerne og al medieballaden plus reaktionerne på Christiansborg og i Farum lagde dog ingen dæmper på Peter Brixtofte. Han fortsatte i muligt omfang sit politiske virke og led på ingen måde af skyldfølelse eller mangel på visioner og politisk analyse. Cigarføringen var høj selv uden den dyre rødvin. Og antallet af nye projekter, han ville have gang i, tårnede sig op.

Brixtofte-sagen blev også til Farum-sagen, fordi kommunens økonomi var blevet sønderbombet. Prisen var bl.a. et tvangsægteskab med Værløse Kommune og et antal år med forhøjet skat for Farum-borgerne.

Kommunen blev sat under økonomisk administration af Indenrigsministeriet, og der blev udarbejdet en genopretningsplan, som kostede de tidligere Brixtofte-fans dyrt. Også embedsværket i Farum fik drøje hug.

Peter Brixtofte havde stor støtte fra borgerne i Farum lige til det sidste. Arkivfoto: Johnny Frederiksen

6. august 2008 indledte Peter Brixtofte sin afsoning i Horserød Statsfængsel. Typisk for hans aktivitetsniveau gik han straks i gang med at skrive en rost bog om Horserød-lejrens omskiftelige historie.

I 2011 blev han prøveløsladt. Han var på det tidspunkt mærket af de mange år med retssager, politisk tummel, private problemer og et ønske om ’at komme tilbage’. Den sidste gang, jeg spiste frokost med ham på Kultorvet, virkede han urolig, unaturlig hektisk og sprængfyldt af alle sine idéer om alt det, han nu ville i gang med. Han var ret forståeligt ikke i balance.

Arkivfoto: Benjamin Kürstein

Men hverken bitter eller nedbøjet. Sagerne talte vi ikke om.

I august 2016 gav Brixtofte sit sidste interview til B.T.'s Andreas Karker.

’Jeg fortryder ikke en skid. Som helhed er jeg enormt stolt af de 20 år i Folketinget og som borgmester. Jeg har god samvittighed,' sagde han. Jeg er sikker på, han mente det.

Løkke om vennen

Lars Løkke Rasmussen og Peter Brixtofte ved valget om næstformandsposten i Venstre i 1998. Arkivfoto: Jyllands-Posten

Ved Peter Brixtoftes død udsendte hans livslange ven og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen stærke mindeord:

’Peters styrke var hans drive og store engagement. Han havde store armbevægelser og så sig sjældent tilbage. Altid ivrig og altid på vej. Men iveren havde også sin pris, også på det personlige plan og for Peters familie.’

’På det personlige plan var det smertefuldt, at jeg som indenrigsminister måtte sætte foden ned for de uregelmæssigheder i Farum, der fulgte i kølvandet på Peters utålmodighed for at skabe den – i hans øjne – perfekte kommune og dermed i realiteten sætte en stopper for hans politiske karriere.'

'Det siger meget om mennesket Peter Brixtofte, at han aldrig lod dette komme imellem os som mennesker. Jeg vil huske Peter som den ven, han var.'