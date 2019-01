Jeg har intet at tabe

Stephanie Lose lader sig ikke kyse af magtens mænd. Mød Venstre-kvinden, der selv har fået magt, og som blandt andet bruger den til at at gå op imod Lars Løkke

Carl Holst, Villy Søvndal og nu Lars Løkke Rasmussen.

De tre politiske magtmænd har det til fælles, at de har mærket Stephanie Loses bid.

Men den 36-årige formand for Region Syddanmark og Danske Regioner tøver nemlig ikke.

- Jeg lader ikke min dagligdag diktere af, hvad man skal være bange for, slår hun fast.

Vi sidder på hendes hjørnekontor i Dansk Regioner i Nordhavnen i København, hvor artiketer har omdannet en kornsile med dekorative tårne til regionernes hovedkvarter.

Stephanie Loses sorte skrivebord er næsten fuldstændig ryddet. En lille tablet med tastatur og en telefon er alt, hvad Venstre-kvinden har brug for i sin kamp for regionernes overlevelse.

Nok er bødlens navn Lars Løkke Rasmussen. Hendes partiformand og landets statsminister. Men en turbulent tid med ambulance-kaos og oprydning efter Carl Holst i Region Syddanmark har givet hende hård mod på de politiske sværslag.

- Jeg har ikke noget at tabe, fastslår Stephanie Lose, der noget uventet blev regionernes øverste, selvom Socialdemokratiet sidder på fire ud af fem regionsformandsposten. Med snilde fik hun lokket De Radikales afgørende stemme over i sin lejr.

Kan sagtens finde på noget andet

Men det stod da heller ikke skrevet noget sted, at netop hun skulle lede et opgør mod regeringen og Venstres ledelse.

- Jeg var slet ikke sikker på, at jeg ville være regionsrådsformand. Det tog mange overtalelser fra rigtig mange mennesker.

- Og tårer?

- Ja, det var lange overvejelser. For mig er det her ikke del af en karrieplan. Hvis jeg ikke skal lave det her mere, så skal jeg nok finde på noget andet at lave. Måske noget hvor jeg har mere tid til min familie. Jeg har ikke noget at tabe ved at kæmpe for dét, jeg tror på.

- Du sidder i et af de største politiske job uden for Christiansborg med den høje hyre, der følger med. Hvordan kan du sige, du ikke har noget at tabe, du kan jo ryge ud...

- Det kommer an på, hvad der er vigtigt. Jeg indrømmer blankt, at jeg er meget, meget glad for mit job, fordi jeg synes, det gør en forskel. Jeg er ikke i det af andre grunde.

- Jeg har haft et job, siden jeg startede som reklamebud, da jeg var 13 år. Jeg skal nok finde et arbejde. Det vigtige for mig er mit familieliv og min dagligdag, der hvor jeg kommer fra.

Jeg er ikke alene

- Men det kunne også være fordi, du allerede har blikket rettet mod større hverv end at være regionsformand. Hvor langt rækker dine politiske ambitioner?

- Jeg startede som almindeligt regionsrådsmedlem, da jeg var 22. Så jeg tænker, det er lidt tilfældigheder, der har bragt mig hertil, hvor jeg er i dag. Det kan også godt være, det fører mig til noget andet i fremtiden.

- Hvordan er det egentlig at gå op imod din egen formand?

- Jeg synes ikke, jeg går op imod ham. Jeg fortæller bare, hvordan perspektivet er derfra, hvor jeg er. Og jeg er ikke alene. Det siger andre i Venstre og i omverdenen. Patientforeninger, medarbejderorganisationer og sundhedsøkonomer. Så det er ikke sådan, at jeg står fuldstændig isoleret, siger Stephanie Lose.

Tre gange svirp

- Det er sjældent sådan, at interne diskussioner i offentligheden er en klar styrkelse af et parti.

Til Lars Løkke på Hotel Crown Plaza efter statsministerens månedlange tøven om regionerne, som har skabt udbredt splid i partiet

Januar 2019 til Ekstra Bladet

- Når man i tre måneder har hørt på, at mit parti Venstre skulle være præget af magtfuldkommenhed, mangel på vilje til at rydde op, kammerateri og vennetjenester, så har det konsekvenser.

Til Villy Søvndal som havde anklaget hende for at være 'tøsefornærmet', fordi hun havde sat ham og SF uden for døren i konstitueringsforhandlingerne.

Valgnatten november 2017 til TV2 SYD

- Det havde da været besynderligt, hvis vi havde siddet med den afgørelse og så gjort ingenting.

Om regionens politianmeldelse af Carl Holst efter anklagemyndigheden droppede sagen.

Marts 2017 til Fyens Stiftstidende

Stephanie Lose i lobbyen på Det Sorte Tårn. Foto: Jonas Olufson

Støjberg eller Jensen: Ingen skal vide sig sikre

Stephanie Lose advarer mod at starte en debat om Venstres formandskab før tiden er inde.

Beskeden kommer efter Venstres landsmøde i efteråret, hvor Inger Støjberg stjal al opmærksomheden, med kryptiske kommentarer om sine eventuelle formandsambitioner.

- Det er en diskussion, der skal starte den dag Venstres formand af en eller anden grund ikke længere er Lars Løkke. Der er ingen grund til at kaste vores parti igennem den diskussion før tid.

- Inger Støjberg er en rutineret politiker, hun har da godt vidst, hvad hun sagde...

- Jeg har ikke andre kommentarer, end jeg synes, vi skal tage den diskussion til den tid.

- Så det giver heller ikke sig selv, at det skal være Kristian Jensen?

- Den, som bliver formand, er den, som de delegerede stemmer på til den tid. Det må vi se, siger hun.

Blå Bog

Stephanie Lose, 36, har to døtre. Mie på 9 år og Sofie på 6 år..

Hun er gift med børnenes far Jakob Lose, som sidder i Esbjerg Byråd. De to mødte hinanden i Venstres Ungdom.

Familien bor i hus i Østerbyen i Esbjerg.

Regionsformanden er kandidat i økonomi fra Syddansk Universitet. Tidl. ansat i bl.a. Jyske Bank.

Stephenie Lose har dyrket crossfit i mange år, men sværger nu til Bodypump i det lokale fitnesscenter.

Hun tjener som formand i Region Syddanmark 1,15 mio. kr. årligt. Posten som formand for Danske Regioner giver 485.000 kr. årligt.

De skal stå tidligt op

Stephanie Lose har været politisk aktiv i Venstres Ungdom, siden hun var 14 år.

Allerede i sine tidlige tyvere rykkede hun ind i de voksnes rækker som medlem af det første regionsråd.

Til dem som mener, at der er kommet for mange unge karrierepolitikere, har hun en klar besked:

- Tør øjnene. Nu har vi i årevis haft det sådan, at hvis man skulle være politiker, så skulle man gerne være plus 50 og mand.

- Hvordan er det så at være yngre kvinde i toppolitik?

- Det er ikke noget jeg tænker over, eller bruger tid på.

- Så Bendt Bendtsen har aldrig bedt dig hente kaffe?

- Nej, jeg har faktisk aldrig oplevet sådan noget lignende, siger hun.

- Men jeg vil også sige, at jeg har mange gange kunnet invitere hvem som helst plus 60 op til en diskussion om fakta og vundet den.

- De fleste skal stå tidligt op for at kunne flere fakta og detaljer, end jeg kan, derfor har jeg ikke noget at være bekymret for, siger hun.

Stephanie Lose var i tvivl, om hun skulle gå efter posten som regionsformand. Foto: Tariq Mikkel Khan