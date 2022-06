Tabet af faderen Uffe Ellemann-Jensen får nu et af hans fire børn, Venstre-formanden Jakob Ellemann-Jensen, til at offentliggøre de første mindeord fra familien.

Savner ham helt forfærdeligt

Han fortæller i et personligt Facebook-opslag, at savnet allerede har sat sig i familien efter dødsfaldet:

'Min far er død i nat. Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste. Jeg savner ham allerede helt forfærdeligt. Vi ringede tit sammen', skriver Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

'Vi havde en evig samtale kørende om både stort og småt. Fra store overvejelser om politik og verdens indretning til alle de små ting, som hverdagen er fuld af. Vi kunne være alvorlige. Vi kunne grine. Vi kunne det hele. Især grine.'

En god far

Uffe Ellemann-Jensen efterlader sig fire børn, 10 børnebørn samt sin kone, Alice.

Og ifølge Jakob Ellemann-Jensen tager familien afsked med en faderskikkelse, der var travl, men tilstede:

'Jeg har været heldig med en far som ham. Han var travl, da jeg var barn, men han var altid til stede, når han var hjemme. Han lærte mig at fiske. Han tog mig på kanoture i Sverige. Han tog os fire søskende med på sejlture på Limfjorden. Og han gav sig tid til os mellem alt det andet, han skulle.'

'Efter jeg selv fik børn, har jeg set ham folde sig ud som en farfar, der også trak sine børnebørn igennem lektionerne om, hvordan man kaster mest præcist med en fiskestang. Uffe var en helt fantastisk far og bedstefar. Vi kommer alle sammen til at savne ham dybt, men mest af alt er vi taknemmelige for den tid, vi fik sammen med ham. Den seneste tid har – som de fleste ved – været plaget af sygdom, men til det sidste var han frisk i sindet og nærværende med sine omgivelser.'

Læs hele opslaget herunder: