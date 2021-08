Rasmus Paludan fortæller i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke har været bekendt med folks alder på sin Discord-server

Ekstra Bladet har forelagt sin kritik oven på vores afsløringer om Rasmus Paludans grove sexsnak til Rasmus Paludan gennem et telefoninterview.

Her fortæller partilederen blandt andet, at han ikke kender folks alder.

Ekstra Bladet er i besiddelse af lyd- og videomateriale, hvor en bruger på Rasmus Paludans Discord-server fortæller, at han - ifølge ham selv - er 13 år. Kort tid efter læser Rasmus Paludan en historie op, der handler om en 17-årig dreng, der er aktiv på serveren, og som bliver voldtaget analt foran sit klasselokale. Du kan se materialet i videoen herunder.

Den angiveligt 13-årige dreng er stadig en del af samtalen, da han læser voldtægtshistorien op.

- Du kan umuligt have undgået at høre, at en person lige har fortalt, at han er 13 år, før du fortæller din historie.

- Det kan jeg sådan set sagtens. Jeg har ingen erindring om, at en 13-årig dreng har været med, mens jeg har fortalt historien. Og i øvrigt kan jeg ikke forstå, at Red Barnet synes, det er så slemt.

- Jeg synes ikke, det er så slemt.

Fralægger sig ansvaret

Formanden for Stram Kurs fortæller Ekstra Bladet, at han ikke har nogen idé om, hvor gamle folk er. Og at der burde være nogle forældre til stede.

- Du ved, at der sidder nogle derinde, der er under 15 år. Og det reagerer du ikke på.

- Altså nej. Der er trods alt også noget, der hedder forældreansvar. Og jeg vil vove den påstand, som jeg i øvrigt mener er sand: Bare fordi jeg er i en kanal på Discord-serveren, så kan jeg ikke have overblik over, hvem der er i kanalen.

- Du har vel et ansvar, når det er din Discord-server, og det er dig, der fortæller de her historier?

- Det mener jeg ikke.

Opdigter historie om mulig 14-årig

Ud over at fralægge sig ansvaret foreholder Ekstra Bladet også partiformanden en hændelse, vi har optagelser af fra hans Discord-server.

En dreng, der ifølge ham selv er 14 år, har haft sex med sin kvindelige kæreste. Her forklarer Rasmus Paludan efterfølgende, at drengen altså ikke havde sex med kæresten, men med en dreng.

- Har 'Bruger 1' følt sig krænket efter min historie om ham?

- 'Bruger 1' er kun 14 år gammel ifølge ham selv.

- Ja, det siger du. Men det tror jeg ikke, han er.

- Han har fortalt dig det.

- Det har jeg jo ikke vidst. Hvor skulle jeg vide det fra?

- Man må jo antage, at hvis du sidder inde i samtalen, og folk siger, de er 14 år gamle, så er det den information, du skal reagere ud fra. Hvis du hører, en person er 14 år, burde du stoppe alle sexsamtaler.

- Nej, det ved jeg nu ikke. Jeg synes, det er relevant at vide, hvor gammel drengene egentlig er. Og ikke, hvad de siger.

- Det har været en fejl

Selvom Rasmus Paludan ikke mener, at tilfældene er over hans grænse, mener han, det er en fejl, hvis mindreårige har hørt på hans grove sexsnak.

- Er det rigtigt forstået, at du mener, at du ikke ved, hvor gamle folk er?

- Ja, det er det.

- Og du nægter, at du har talt om sex og voldtægt med unge drenge under 15 år?

- Det nægter jeg fuldstændig. Deres alder har jeg slet ikke været bekendt med, så hvis der er blevet læst noget seksuelt op for nogen, der er under 15 år, så er det selvfølgelig en fejl.