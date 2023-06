- Jeg tager ikke afstand fra Venstres formand, men...

Troels Lund Poulsen understreger behovet for at få undersøgt våbensag, der kan få Jakob Ellemann-Jensen i fedtefadet

Behovet for at få undersøgt Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er presserende.

Det understreger partiets egen fungerende formand og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), efter Ellemann er blevet afsløret i at give Folketinget ultrakort tid til at godkende et enormt indkøb af våben fra våbenproducenten Elbit i Israel.

Men det handler ikke om et forsøg på at underløbe Ellemann, bedyrer Troels Lund, da Ekstra Bladet møder ham grundlovsdag.

- Du gjorde en dyd ud af, at du ikke var Jakob Ellemann i sidste uge. Hvad mente du med den kommentar?

- Jamen, der var en journalist, der gerne ville sige, at jeg hedder Jakob Ellemann. Og det bliver taget helt ud af en kontekst. Fuldstændig som om, at jeg står og tager afstand fra Venstres formand. Det gør jeg ikke, men det er jo klart, at der er kommet nogle beskyldninger på bordet, som jeg synes, vi skal få undersøgt, siger Troels Lund Poulsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Nu får vi lavet en undersøgelse. Og så er der jo nogen, der har tænkt, at det er fordi, at jeg er ved at underløbe Venstres formand. Nej, det er det ikke. Er det fordi, at jeg ikke har tillid til Venstres formand? Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i den sag. Jeg ved jo selvfølgelig bare, at der er rejst nogle bekymringer. Og det skylder jeg jo at svare på.

Sagen om Elbit-indkøbet eksploderede i slutningen af sidste måned, da Altinget kunne afsløre, at Jakob Ellemann-Jensen som forsvarsminister gav Folketinget en meget kort frist at godkende handlen i. Men våbenproducentens tilbud udløb slet ikke på det tidspunkt, som Ellemann over for Folketingets partier gav indtryk af.

Derfor har flere partier beskyldt Jakob Ellemann-Jensen for at vildlede Folketinget.

Heller ikke Ellemanns oplysninger til Folketinget om, at der lå yderligere tilbud fra andre våbenproducenter, har holdt stik.

- Har du spurgt Jakob Ellemann-Jensen, hvad der er op og ned i sagen

- Jeg har ikke haft lejlighed til at diskutere det her indgående med Jakob, fordi Jakob er sygemeldt. Og det synes jeg, man skal respektere, siger Troels Lund Poulsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men det er da klart, at når der skal laves en redegørelse, så bliver man jo også nødt til at høre Jakobs version af det. Jeg kan jo ikke sidde og forklare, hvad der skete på nogle møder, hvor Jakob var forsvarsminister og hvor jeg var økonomiminister. Fordi det ville jo være forkert.

Tag luft ind

Troels Lund Poulsen understreger, at han ikke tager afstand fra Venstres formand. Foto: Linda Johansen

Ifølge Troels Lund Poulsen bør Folketinget vente en postgang med at konkludere, om Jakob Ellemanns ministerliv bør ofres på baggrund af kanon-sagen.

Den stressramte Venstre-formand er først tilbage fra sin sygemelding 1. august. Og Troels Lund Poulsen mener, at alle bør tage en dyb indånding, før der drages konklusioner.

- Du er jo lige nu fungerende formand for Venstre. Hvad tænker du om det at skulle møde tilbage som minister til en sag, der potentielt kan koste ens ministerliv, dagen efter man vender sig tilbage fra en stresssygdom?

- Jeg tror, man skal tage tempoet lidt ud af dansk politik og bare lige tage luft ned i maven. Altså i min verden, så er der intet i den sag, som skulle betyde, at Jakob Ellemann skulle trække sig. Jeg synes, vi skal få det undersøgt og se på, hvad der nu er sagens genstand. Og så kommer vi jo til at forholde os til det, når redegørelsen er slut. Men den dramatik, som der er nogen, der vil skabe, den synes jeg er altså for voldsom.