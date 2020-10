Jelved svinger håndtasken mod Østergaard-taktik

Morten Østergaards taktik for Radikale Venstre får tæsk med håndtasken.

Det skal være slut med at true med at vælte regeringen i tide og utide for at få politiske indrømmelser, siger den radikale grand old woman Marianne Jelved i P1 Morgen.

- Vi har haft den der lidt konfrontatoriske attitude, hvor man siger, at hvis vi ikke får det der, så gør vi sådan og sådan. Altså en trussel af en eller anden karakter, og det er ikke den måde, som jeg synes, vi får skabt tillid omkring os, siger Marianne Jelved DR's P1.

Østergaard truede

Den tidligere radikale leder Morten Østergaard har flere gange truet Mette Frederiksens (S) regeringen.

Senest 2. oktober i år, kort før han trak sig, hvor Østergaard truede nu med ikke at stemme for efterårets finanslov - og dermed udløse et valg - hvis ikke regeringens klimaprogram bliver ændret i efterårets forhandlinger.

Tidligere truede Radikale Venstre med at vælte regeringen, hvis der ikke kom en stor klimaaftale inden grundlovsdag i år.

- Jeg vil meget gerne have, at vi er i stand til at samarbejde på tværs af partier, fordi det bliver meget bedre løsninger, forklarer hun til DR's P1.

- Jeg vil gerne have, at det var det, som vi var kendetegnet på, og ikke at vi havde nogle meget bastante punchlines, som kan skabe forure, men det er ikke sikkert, at det fører til noget resultat, siger Jelved.

Så skal man jo gøre det

77-årige Marianne Jelved er tilbage i inderkredsen i Radikale Venstre efter en rokade efter Morten Østergaards exit.

De radikales grand old woman er 'kontaktperson' for gruppeldelsen med Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg.

Den nye radikale konsulent mener ikke, at Morten Østergaards true-taktik er tom og nyttesløs.

- Hvis man truer med så noget, så skal man jo gøre, ellers giver det ikke nogen mening, og hvad får man ud af at vælte en regering, siger Marianne Jelved.

Den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen blev valgt efter et kampvalg med stemmerne 12-4.

To grupperinger

Marianne Jelved bakkede modkandidaten Martin Lidegaard op, og håndtaskens comeback kan have noget med det at gøre.

- Ledelsen i partiet må mærke, at der er to grupperinger, og så er det meget klogt af dem, at de piller mig ud, og trækker mig ind i nærheden af dem, fortæller Marianne Jelved.

Den radikale gruppe skal i nær fremtid mødes til et såkaldt efterårsseminar, hvor den overordnede strategi blandt andet skal drøftes ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Det vil være et punkt på dagsordenen, hvordan partiet skal lægge sig i forhold til regeringen - altså hvor konfrontatoriske de radikale skal være overfor Mette Frederiksen og co.

Marianne Jelved har de seneste år levet en tilbagetrukket tilværelse som blandt andet kirkeordfører, men er altså nu tilbage i toppen af Radikale Venstre, hvor hun selv var politisk leder fra fra 1990 - 2007.

