Jens Henrik Thulesen Dahl vil melde sig ind i Støjbergs parti

Det kan sagtens være, at Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, bliver repræsenteret i Folketinget før næste folketingsvalg.

I hvert fald bekræfter folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, der netop har forladt Dansk Folkeparti, at han melder sig ind i Støjbergs parti, når det bliver opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Ritzau.

I øjeblikket er Danmarksdemokraterne ved at indsamle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Partiet fik godkendt sit partinavn tidligere på ugen. Og Støjberg kunne torsdag endegyldigt bekræfte, at hun står i spidsen for partiet.

Det er Jens Henrik Thulesen Dahls forventning, at Danmarksdemokraterne vil have det praktiske på plads ganske hurtigt. Måske lige efter sommerferien, og derfor kan partiet på lyntid være repræsenteret i Folketinget.

- Det kunne godt se sådan ud, ja. Vi ved ikke, hvornår der kommer valg, så hvad der kan nås, ved vi ikke, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Det næste folketingsvalg skal senest finde sted 4. juni 2023.

Danmarksdemokraterne modtog 40.321 vælgererklæringer på omkring et døgn. Det oplyste Indenrigs- og Boligministeriet fredag formiddag til Ritzau.

Der er tale om igangsatte vælgererklæringer. Det betyder, at de skal bekræftes om syv dage, før de er endeligt gældende.

Meget tyder derfor på, at Danmarksdemokraterne vil være på stemmesedlen ved næste valg. Støjbergs parti skal indsamle i alt 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Jens Henrik Thulesen Dahl og Støjberg har allerede haft drøftelser. Der kommer flere, når Danmarksdemokraterne tager mere form, siger den tidligere DF'er.

- Jeg har haft en løbende dialog med Støjberg. Det er på baggrund af det, at jeg kan sige, at jeg føler et værdifællesskab i forhold til de grundparametre, hun har udstukket i forhold til partiet.

- Så har hun helt bevidst ikke lagt et nærmere politisk program, da det skal udformes af dem, som går med, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han er det syvende folketingsmedlem, som forlader DF, efter at Morten Messerschmidt (DF) blev formand i januar. Dermed er DF gået fra 16 til 9 mandater på et halvt år.

Fælles årsag for masseflugten er utilfredshed med ledelsen, altså hovedsageligt Messerschmidt.

- Jeg har forsøgt at få tingene til at virke. Og jeg havde en forhåbning om, at det ville gå fremad for DF, og at der kunne komme ro på.

- Jeg har ikke lyst til at kaste med mudder. Jeg havde en naiv tro på, at da vi fik en ny ledelse i januar, kunne vi få en mere ordentlig arbejdsform. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Også eksformand Kristian Thulesen Dahl, der er lillebror til Jens Henrik Thulesen Dahl, er rygtet til Støjbergs parti.

Men Kristian Thulesen Dahl har endnu ikke meldt noget ud, og storebror er heller ikke så meddelsom på den front.

- Det må du spørge ham om. Det, jeg ved om ham, er, at han ikke genopstiller for DF, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.