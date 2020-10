Jens Rohde truer med at forlade de radikale

De Radikales Jens Rohde stempler nu ind i partiets åbne opgør om håndtering af krænkelser.

Det sker et alenlangt opslag på Facebook, der yder støtte til hans partifælle Ida Auken, som er røget i totterne på den nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, som hun hævder, har løjet om sin viden om krænkelser i partiet:

'Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig', lyder det fra Jens Rohde, der ikke vil stille op til interviews.

Ida Auken har offentligt meldt ud, at hun for år tilbage personligt har fortalt Sofie Carsten Nielsen om en konkret episode, hvor Morten Østergaard opførte sig uterligt overfor en kvinde.

Det har Sofie Carsten Nielsen pure nægtet.

Det er ud fra det foreliggende påstand mod påstand. Men Jens Rohde stiller spørgsmålet 'hvad nu, hvis Ida auken har ret?'.

'Hvad nu hvis Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen rent faktisk HAR talt om et upassende formandsmønster med hænder de forkerte steder flere gange? Er det så rimeligt at fælde en sådan dom over Ida Auken, fordi man har VEDTAGET, at hun ikke taler sandt eller blot vil en magtkamp, som nogle skriver', lyder det fra Rohde.

Opdateres ...