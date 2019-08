Jensen smuglyttede: Løkke og Hjort koordinerede angreb

Venstre-nestor Claus Hjort og formand Lars Løkke trak sig til side på Venstres sommergruppemøde.

Næstformand Kristian Jensen skulle have en over nakken, og de to V-spidser koordinerede derfor den stokkeprygl, som Claus Hjort skulle stå for ganske kort efter foran hele folketingsgruppen.

Sådan lyder det fra en lang række kilder i Venstre, som har hørt om episoden, da Kristian Jensen - ifølge kilderne - tilfældigvis overhørte samtalen gennem et vindue og fortalte om planerne til folketingsmedlemmer.

Kort efter på sommergruppemødet krævede Claus Hjort, at Kristian Jensen trak sig fra alle sine poster i Venstre.

Illoyal opførsel

Claus Hjort Frederiksen mente, at næstformanden havde opført sig illoyalt over for formand. Det skyldes, at næstformanden - i et interview i Berlingske - havde undsagt formandens tanker om en SV-regering.

Adskillige Venstrefolk på tværs af fløjene i det borgerkrigs-ramte parti har derfor den opfattelse, at partiformanden Løkke var en del af angrebet på næstformand Jensen.

Samtidig har Venstrefolk i folketingsgruppen bidt mærke i, hvordan Kristian Jensen som det første tog ordet og kom med en beklagelse på sommergruppemødet.

Magt-krigen i Venstre fortsætter

Beklagede først

Flere så det som et forsøg på at tage luften ud af det forestående angreb, som næstformanden - via smuglytteren - vidste var på vej.

Trods beklagelse, så svingede Claus Hjort alligevel pisken over næstformanden på gruppemødet.

Koordineringen mellem Claus Hjort og Lars Løkke ophørte dog - ifølge flere Venstre-kilder - i kølvandet på det kaos, som har hersket i partiet i sensommeren.

OVERBLIK: Venstres vilde august 5. august: Formand Lars Løkke Rasmussen slår efter et gruppemøde fast, at Venstres ambition stadig er et bredt politisk samarbejde. Han siger, at ’de meldinger, Venstre gav i valgkampen, selvfølgelig er nogle, vi vedstår os’. Næstformand Kristian Jensen giver samme dags morgen - inden gruppemødet - et interview med Berlingske. Det bringes tre dage senere i avisen. 8. august: Berlingske bringer interviewet. Kristian Jensen siger, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering. 9. august: I forbindelse med Venstres sommergruppemøde udtaler partiets nestor Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand. Løkke og Kristian Jensen slår fast, at det delte formandskab i Venstre står fast. Begge vil stille op til genvalg på deres respektive poster på partiets landsmøde til november, siger de. 11. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid. 12. august: Til TV Midtvest siger Kristian Jensen, at formandskabet er uændret. 15. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at der ikke længere er behov for ændringer i Venstres ledelse. Det er han kommet frem til efter et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor emnet blev drøftet. I en intern mail til partimedlemmerne skriver Løkke, at ’den seneste uge har ikke været god for os’. Vis mere Luk

’Desperat Løkke’

En håndfuld helt centrale Venstre-folk - også fra Løkkes egen fløj - oplyste torsdag til Ekstra Bladet, at de vil have gjort rent bord og give partiet en helt ny start uden hverken Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen i front.

Det har Lars Løkke angiveligt også hørte på Venstres vandrør, og derfor indkaldte en ’desperat’ Løkke til et møde i forretningsudvalget ifølge flere kilder.

Formålet var, at skabe opbakning til formand og næstformand i Venstre. Løkke har ifølge flere kilder indset, at også han er i fare for at ryge ned Venstretoppen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Claus Hjort Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen.

Desperat Løkke kæmper for overlevelse