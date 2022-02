Jensens bijob blåstemplet: - En mærkelig stilling

En vanskelig, men vigtig opgave for Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) svang sig helt op i de verbale lianer, da hun udnævnte tidligere udenrigsminister og Venstre-næstformand Kristian Jensen til særlig repræsentant, der skal kæmpe for en dansk plads i FN's Sikkerhedsråd.

Men opgaven er åbenbart hverken sværere eller vigtigere, end at Kristian Jensen har fået grønt lys af Udenrigsministeriet til at tage et bijob som formand for havnen i Hanstholm.

'I det konkrete tilfælde har Udenrigsministeriet vurderet, at hans bibeskæftigelse ikke vil afskære Kristian Jensen fra at udføre sit arbejde i ministeriet,' oplyser ministeriet over for Ekstra Bladet.

Det såkaldte ben giver Kristian Jensen 276.000 kroner om året, som skal lægges til FN-jobbet, der indbringer ham over 1,2 mio. kroner.

Dertil kommer to yderligere lønnede bestyrelsesposter i private firmaer, som Jensen skal passe ved siden af FN-diplomatiet.

Mærkelig stilling

Udenrigsministeriets grønne lys til Kristian Jensens bijobberi viser, at tjansen i fædrelandets navn er en tynd kop te.

Det siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K):

- Det er en mærkelig stilling, de har givet ham.

- Det viser, hvor tynd den opgave i Udenrigsministeriet er. Han kan sagtens tage på rejser for Udenrigsministeriet, selvom han er havnefoged.

- Det er jo ikke en rundrejsende, der flytter en stemme. Det er enten vor ambassadør i New York eller ministeren selv, påpeger Per Stig Møller.

Per Stig var allerede ved udnævnelsen af Kristian Jensen særdeles kritisk.

- Det er spild af penge. Det kan ambassadørerne og ministeren selv ordne, sagde Per Stig Møller dengang til Jyllands-Posten.

Per Stig Møller forstår ikke Kristian Jensens job. Arkivfoto: Mogens Flindt

Uden øvre arbejdstid

I Udenrigsministeriet bliver anmodninger om bijob undersøgt for, om bijobbet kan medføre dobbeltroller for den ansatte.

'Bibeskæftigelse skal være foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af stillingen og den nødvendige agtelse og tillid. Endvidere gælder det for ansatte i visse stillinger, at de skal foretage anmeldelse til det ministerium, hvor de er ansat, inden de påtager sig hverv som medlem af bestyrelsen for et erhvervsdrivende aktieselskab, anpartsselskab eller lignende. Kristian Jensen har foretaget anmeldelse til Udenrigsministeriet, og bibeskæftigelsen er godkendt efter ovenstående overvejelser,' forklarer ministeriet og tilføjer:

'Kristian Jensen er ansat i en stilling uden øvre arbejdstid, og det indgår i overvejelsen om evt. bibeskæftigelse, at tidsforbruget ikke må have et omfang, hvor det afskærer medarbejderen i at udføre sin funktion. Kristian Jensen er som øvrige ansatte oplyst om de generelle regler for bibeskæftigelse i staten.'

Kristian Jensen ønsker ikke at forsvare sin bijob over for Ekstra Bladet. Forleden skrev han pr. sms:

'Jeg har set EB's nylige interesse i danske havne. Jeg er ansat på almindelige vilkår, og bibeskæftigelse er blevet vurderet af UM inden ansættelse. Min privatøkonomi rager hverken Ekstra Bladet eller andre, så jeg ønsker ikke at deltage i jeres forargelses-journalistik.'