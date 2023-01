Jeppe Bruus ansætter sin skandaleven

Skatteministeren insisterer på, at Jacob Bjerregaard er ren og klar til ansvarsfuldt spindoktorjob

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har ansat sin mangeårige kollega og kammerat Jacob Bjerregaard som særlig rådgiver.

Ansættelsen giver hævede øjenbryn dybt ind i regeringen og Socialdemokratiet, fordi Bjerregaards tid som borgmester i Fredericia sluttede i en regn af skandaler.

Jeppe Bruus fastholder i dette interview med Ekstra Bladet, at Jacob Bjerregaard er den eneste ene for Skatteministeriet og ham selv.

- Er han din private ven - ses jeres familier?

- Jeg har kendt Jacob i mange år. Og det kan alle følge med i. Vi har også haft en fælles historisk i ungdomspolitik. Det vigtige i ansættelsen har været hans kompetencer, siger skatteministeren.

- Så det er din gode ven, du har ansat?

- Ja, jeg har kendt ham i mange år. Jeg har ansat ham, fordi han er den dygtigste.

- For mig ligner det klassisk socialdemokratisk kammerateri?

Annonce:

- Han er ansat, fordi det er ham, jeg mener, er bedst til at løse opgaven nu og her. Det har været udslagsgivende.

I december 2020 konfronterede Ekstra Bladet Jacob Bjerregård med hans køb af grund på Argentinervej.

Dygtig partner

- Kan du se klart? Er det ikke dit venskab med manden, der gør, at du ansætter ham?

- Nej, det afgørende er hans kompetencer. At jeg kender ham og har tillid til ham og ved, at han kan være en dygtig sparringspartner, det er åbenlyst. Det afgørende er, at han er den rigtige til jobbet.

- Tager I unger med til fodbold i weekenden osv.?

- Nej, det gør vi ikke. Men jeg vil ikke gå videre ind i den række spørgsmål. Jeg synes, jeg har svaret på, hvorfor jeg synes, det er en klog ansættelse.

Jeppe Bruus mener heller ikke, at Bjerregaards tvivlsomme dispositioner som borgmester diskvalificerer ham.

- Det er blevet undersøgt af statsadvokaten, der har vurderet, at der ikke er en sag. Den er afsluttet. Det har jeg ikke yderligere kommentarer til.

Annonce:

- Uden om al gængs praksis fik han tilranet sig den her byggegrund - det viste blandt meget andet et telefonnotat. Hvordan kan han dog være værdig til så fint et embede?

- Du nævner ikke, at politiet har efterforsket sagen, og at statsadvokaten har vurderet, at der ikke er en sag. Den sag er afsluttet. Derfor har jeg ikke yderligere kommentarer.

- Så medmindre der kan rejses en politisag, så er man værdig til ansvar under dig?

- Jeg har fuld tillid til Jacob og Jacobs evne til at være en rigtig god særlig rådgiver. Jeg har ikke yderligere kommentarer...

- Advokatundersøgelsen blev sendt videre til politiet, fordi den ikke var god for Jacob Bjerregaard. Hvordan kan du dog mene, at han er værdig til det job?

- Du nævner ikke der, at politiet efterforskede de anklager. På den baggrund vurderede statsadvokaten, at der ikke var en sag. Dermed er den afsluttet.

Jacob Bjerregaard foran sit flotte hus med udsigt. Foto: Claus Bonnerup

Alt er godt

- Du kalder det 'anklager'. Det er jo ikke anklager. Det er dokumenteret. Eksempelvis det her telefonnotat, hvor kommunens salgschef fortæller, at Jacob Bjerregaard har gjort det her.

Annonce:

- Politiet har efterforsket sagen. Statsadvokaten i Viborg har vurderet, at der ikke er en sag. Jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Jeppe Bruus.

- Så når der ikke er en politisag, så er alt godt hertillands?

- Jeg har ansat Jacob, fordi jeg er sikker på, han bliver en stor gevinst som særlig rådgiver.

- Du ved vel lige så godt som jeg, at man sagtens kan have dummet sig ganske gevaldigt, uden at det fører til en politisag?

- Nu har den her sag været efterforsket af politiet - ret grundigt, som jeg forstår det. Statsadvokaten har vurderet, at der ikke er en sag.

- Så når fine advokater vurderer, at der er noget at kritisere, så er det ikke vigtigt for dig som skatteminister?

- Jeg kommer til at gentage mig selv. Det tænker jeg ikke er så spændende at blive ved med.

- Har du tænkt dig at ringe til det ægtepar, som han snuppede byggegrunden for næsen af, og forklare, hvorfor han skal have det fine job hos dig?

- Politiet har efterforsket. Statsadvokaten har vurderet, at der ikke er en sag. Så den er afsluttet.

Annonce:

- Så du ringer ikke til de jævne folk, som måske undrer sig?

- Jeg har ikke flere kommentarer, siger Jeppe Bruus.