Jeppe Kofod skifter kreds i jagt på plads i Folketinget

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) stiller op som folketingskandidat i Ringsted-Sorø-kredsen, som hører til Sjællands Storkreds.

Han forlader dermed sin kreds Kongens Enghave-Vesterbro i København.

Det betyder ligeledes et farvel til Københavns Storkreds. Her stiller de to ministerkolleger Peter Hummelgaard (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S) op samt Ida Auken (S), der tidligere er blevet valgt til Folketinget for SF og De Radikale.

Det skriver han på Facebook.

- Jeg har fået en virus på stemmebåndet, så jeg kan nærmest ikke sige et kvæk for tiden. Men heldigvis nåede jeg, inden stemmen gik helt, at tale med gode lokale kræfter fra Ringsted-Sorø.

- Her stod det klart, at der er god og bred opbakning til, at jeg stiller op som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø-Kredsen, skriver Kofod.

- Den opbakning er jeg meget glad, ydmyg og taknemmelig for, og jeg glæder mig meget til at lære kredsen og de to partiforeninger endnu bedre at kende, skriver ministeren.

Kofod er ikke medlem af Folketinget. Han blev hentet ind i regeringen som udenrigsminister, da Socialdemokratiet vandt magten efter folketingsvalget i 2019. Inden da var Kofod medlem af Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019.

I øjeblikket er Kofod en af de mest fremtrædende ministre grundet Ruslands invasion af Ukraine.

Kofod er født i marts 1974 i København, men flyttede efterfølgende til Bornholm. I sin ungdom var han aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Fra 1998 til 2014 var Kofod folketingsmedlem. Næste folketingsvalg skal afholdes senest 4. juni 2023.