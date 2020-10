Jesper Petersen i panik: Undskylder sex med skole-elev

Socialdemokratiets politiske ordfører har undskyldt at have haft sex med folkeskoleelev for 19 år siden

En af Socialdemokratiets mest fremtrædende profiler, politisk ordfører Jesper Petersen, er onsdag eftermiddag gået på Facebook med en undskyldning for et seksuelt forhold med en elev, som han for 20 år siden var lærervikar for.

Undskyldningen på Facebook kommer, fordi Jesper Petersen har forventet, at Ekstra Bladet udkommer med en historie om den omkring 20 år gamle episode.

'Sagen er, at jeg tilbage i efteråret 2001, da jeg lige var fyldt 20 år, havde et engangsforhold med en pige på 15 år. Vi havde samleje, der var samtykke fra begge parter, og det var efter gensidig interesse, at vi var sammen. Pigen kendte jeg fra en af de skoler, som jeg havde været lærervikar på i mit sabbatår efter gymnasiet,' skriver Jesper Petersen bl.a.

Metoo-bombe hos de konservative

'Detaljer er ikke, som du beskriver'

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, skriver imidlertid i kommentarsporet under artiklen, at Ekstra Bladet ikke har i sinde at bringe den konkrete historie for nuværende, ud over hvad Jesper Petersen selv skriver på sin Facebook-profil.

'Nej, Jesper Petersen der kommer ikke en historie i Ekstra Bladet om, hvad du foretog dig som ung lærervikar i Sønderborg. Selvom detaljerne ikke helt er, som du beskriver, så er det 20 år siden og derfor en sag, som er alt for gammel til at blive læst ind i den nuværende krænkelsesdebat,' skriver chefredaktøren.

Jesper Petersen undskylder i sin opdatering for det seksuelle forhold til eleven, som han ifølge sin egen udlægning ikke længere var lærer for, da de havde sex:

'Vi var sammen en aften, efter jeg var stoppet som vikar på skolen. Jeg er nu 19 år senere blevet gjort bekendt med, at hun efterfølgende har været påvirket negativt af det på forskellig vis. Jeg er ked af, at jeg har såret hende og af at hun har haft det dårligt med episoden. Det vil jeg gerne undskylde for. Jeg har på ingen måde ønsket at gå over grænser.'

Jesper Petersen fortæller desuden i sin opdatering, at han har overgivet sagen til de advokater, der skal undersøge krænkelser internt i Socialdemokratiet.

På tidspunktet for episoden med den daværende folkeskoleelev var Jesper Petersen folketingskandidat for SF.

Læs hele opslaget her: