Joachim B: Åben krig hos de radikale

Den tidligere radikale minister Ida Auken er gået i åben krig med partiets nye leder, Sofie Carsten Nielsen, og beskylder hende i et opslag på Facebook for at tale direkte usandt og dække over Morten Østergaards krænkelser i partiet.

Det har med Sofie Carsten Nielsens egne ord gjort hende 'rasende', og kaosset i partiet er nu totalt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Lige som man troede, krisen i Radikale Venstre ikke kunne blive vildere, kommer den her krigserklæring. Det er et helt vildt angreb fra en prominent politiker i partiet, og det tvinger Sofie Carsten Nielsen til at overveje Ida Aukens fremtid i partiet.

Joachim B. sidder lige nu klar til at svare på dine spørgsmål herunder: