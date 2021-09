Joachim B: Bevis du mener det, Mette

Statsministerens største valgløfte er endt som et bureaukratisk helvede for nogle af ansøgerne

Mette Frederiksen (S) har for nyligt krævet et opgør mod bureaukrati, men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at hendes eget valgløfte nummer et har udviklet sig til et bureaukratisk helvede for nogle af ansøgerne.

Nemlig Arne-pensionen.

Så nu må Mette Frederiksen bevise, om hun virkelig mener det, hun prædiker om bureaukrati, eller om det bare var ren spin.

Der er opstået kaos omkring en af regeringens største mærkesag, den såkaldte Arne-pension. Ekstra Bladet har talt med flere personer, der er endt i er rent papir-helvede, fordi de mangler afgørende dokumentation for at blive tildelt tidlig-pension. Det er indbetalinger til den lovpligtige pensionsordning ATP, der bliver brugt som rettesnor for tildelingen af Arne-pension. Men registreringsmåden er fyldt med fejl. For eksempel blev lærlinge først omfattet af ATP i 1977. Alle lærlinge- og elev-perioder før er ikke registreret i ATP. Selvstændige, der ikke selv har betalt til ATP, er heller ikke registreret. Hvis man ikke kan dokumentere sin tid på arbejdsmarkedet igennem ATP, forventes det, at man selv finder andre former for beviser - det kan være gamle lønsedler eller et gammelt svendebreve. Op til et års ventetid Hvis man ikke selv ligger inde med gamle dokumenter, så kan sidste chance være hos Rigsarkivet, hvor man eksempelvis kan søge indsigt i gamle skatteregistre. Indtil videre har Rigsarkivet modtaget et godt stykke over 1000 ansøgninger, der knytter sig til Arne-pensionen. Ventetiden er 9-12 måneder.