Joachim B: Bjergsom Trolex puffede Bager væk

Se Joachim B. Olsens analyse i videoen ovenfor

Britt Bager er som bekendt skiftet fra Venstre til Det Konservative Folkeparti, og nu har hun også opgivet det eftertragtede og rentable ben som statsrevisor, selvom hun var i sin gode ret til at beholde det trods partihop.

En statsrevisor sidder nemlig for fire år og kan ikke væltes.

Kontroversen om Britt Bagers ben begyndte da også allerede i august sidste år, hvor hun stadig var medlem af Venstre.

Joachim B: 100.000 personlige stemmer flået væk

Argument halter

Dengang meddelte Venstre, at Troels Lund Poulsen (V) ville overtage Britt Bagers statsrevisorpost den 1. oktober 2021.

Den officielle forklaring fra partiet var, at det er vigtigt med en person med ministererfaring i lokalet.

Men det argument halter.

Ingen af de andre fem statsrevisorer har ministererfaring. Og Troels Lund Poulsen vil som tidligere skatteminister være inhabil, når revisorerne behandler sager på skatteministeriets område. Dem behandler de mange af.

Hvad er en statsrevisor? Statsrevisorernes opgave er, at overvåge om skatteborgernes penge bliver brugt, som Folketinget har besluttet og at der forvaltes effektivt. Men det er også en attraktiv post, fordi der medfølger et vederlag på 27.000 kr. om måneden. Et folketingsmedlem, som bliver statsrevisor, ender altså med en årsindkomst på den gode side af en million kroner. Statsrevisorer vælges af folketingets partier. Det eneste krav er, at du skal være medlem af et politisk parti. En statsrevisor kan ikke fyres, når først vedkommende er udpeget. Det er for at sikre statsrevisorernes uafhængighed. Vis mere Luk

Ny formand

En yderligere detalje er, at statsrevisorerne skal have ny formand. Det er altid den statsrevisor med højest anciennitet, som bliver formand. Hvis to statsrevisorer har lige høj anciennitet, så vælger statsrevisorerne mellem de to.

Lige nu har Frank Aaen (EL) og Britt Bager (K) højest anciennitet. Men når Britt Bager forlader posten, så bliver Frank Aaen altså automatisk ny formand.

Det er åbenbart så vigtigt, at Troels Lund Poulsen, der blev kendt som ’Trolex’ efter at have modtaget ur-gaver, overtager statsrevisorposten, at Venstre ser bort fra ulempen med inhabilitet og giver køb på en blå formandspost.

Troels Lund i nye gave-problemer: Sådan blev han til Trolex

Hvis du vil forstå politik, så følg pengene.