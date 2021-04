Joachim B: Blå blok har tabt sutten

Blå blok er pinligt useriøse, når de stemmer for et borgerforslag om at stille landets statsminister for en rigsret. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Blå blok stemmer for borgerforslaget om, at Mette Frederiksen (S) skal for en rigsret på grund af mink-sagen.

Har blå blok fået kollektiv coronakuller - eller hvad sker der?

Det er ikke fordi, at Mink-sagen ikke er alvorlig. Det er den. Det kan sagtens være, at den kan bære en rigsret. Men blå blok behandler sagen useriøst.

Disse linjer nok til rigsret

Bente Dahl Pedersen, som har stillet borgerforslaget, er sikkert sød og rar og har alle gode intentioner. På Facebook beskriver hun sig selv som ”frihedskæmper for alle i DK”.

Borgerforslaget fylder alt i alt disse linjer. Du kan læse det uredigeret her:

'Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til aflive sunde og raske mink inc avlsdyr.

Pga der er mange misvisende forhold, der er foregået mht til forsvaret , politi og beredskabsstyrelse, samt vognmænd og minkavlere.'

Pinligt lavt niveau i blå blok

Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance stemte først for en rigsret mod Inger Støjberg efter at have læst ombudsmandens redegørelse, de af Folketinget nedsatte uafhængige advokaters redegørelse og instrukskommissionens redegørelse på 883 sider.

Men når det kommer til at stemme for at stille landets statsminister for en rigsret, så er fem linjer nok. Hvorfor vente på at granskningskommissionen, som skal undersøge mink-sagen, har gjort sit arbejde færdigt?

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige behøvede ikke at læse nogen af redegørelserne. De ville ikke stemme for en rigsret, om så Inger Støjberg havde skreget fra Rundetårn, at hun havde presset sine embedsmænd til at bryde ministeransvarlighedsloven, og at hun ville gøre det igen og igen og igen.

Derfor behøver de selvfølgelig heller ikke mere end fem linjer for at stille Mette Frederiksen for en rigsret.

Det er altså niveauet i blå blok.