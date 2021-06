Joachim B: Bliv nu konkret, Løkke

Lars Løkke Rasmussen er en fremragende taler, men han risikerer, at billedet af en politiker, som for en hver pris vil være i politik sætter sig fast, hvis han ikke snart lægger noget konkret politik frem. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Lars Løkke Rasmussen har holdt grundlovstale hvert eneste år de sidste 36 år. Det er i hvert fald et kvalificeret bud.

Alligevel var alting anderledes denne 5. juni.

Da Lars Løkke Rasmussen gik op på scenen placeret i gården i en tidligere industribygning i Herlev for at holde sin grundlovstale, så var det ikke som statsminister, finansminister, sundhedsminister eller sågar medlem af Venstre.

Det var som leder af hans politiske netværk. En forening, som bliver til et egentligt politisk parti til november. Partiet kommer til at hedde Moderaterne.

Det var nyheden. Lars Løkke Rasmussens længe ventede politiske parti kommer til at hedde Moderaterne, og det kommer til november.

Fremragende taler

Lars Løkke Rasmussen er en fremragende taler. Man gider godt lytte på manden. Hans velkendte dybe stemme er fuld af autoritet. Han holder pauser i talestrømmen, som får en til at spidse ører. Han har humor og han kan være alvorlig på samme tid.

Sådan var det også det også i dag.

Artiklen fortsætter under videoen

Rig på floskler

Talen kan i grove træk summeres ned til, at der skal mere anstændighed i udlændingedebatten, der skal vises mere tillid til offentligt ansatte og erhvervslivet skal have bedre vilkår. Moderaterne er ikke imod noget, men for noget og den slags floskler.

Det har man ligesom hørt en million gange før.

Derfor er den logiske konklusion også, at den eneste grund til at sætte sit kryds ved Moderaterne er, at man kan lide Lars Løkke Rasmussen. De politiske budskaber har mange andre partier - også på hylderne.

Risikerer at miste momentum

Der er en stor risiko for, at Lars Løkke Rasmussen risikerer at miste momentum, hvis han ikke bliver mere konkret. Han risikerer simpelthen, at han selv afmonterer den politiske håndgranat, han har potentialet til at udløse, som kan vende op og ned på dansk politik ved at sætte yderfløjene uden for indflydelse.

Endnu værre, så risikerer han, at billedet af en færdig politiker, som for en hver pris vil blive i politik, cementerer sig hos vælgerne, hvis han ikke snart kommer med nogle konkrete løsningsforslag på de problemer, han selv opstiller.

Vi venter i spænding... lidt endnu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør senete afsnit af Ekstra Bladets politiske podcast Ingen kommentarer - en podcast født i afmagt her