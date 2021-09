Krisen i Dansk Folkeparti er så afgrundsdyb, at forsoning mellem de stridende fløje ikke er mulig. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Når en krise i et politisk parti ikke længere kun handler om politiske uenigheder, men udvikler sig til også at handle om personkonflikter, så er forsoning ikke længere mulig.

Det er der, Dansk Folkeparti er nu.

Partistifter Pia Kjærsgaard insinuerede allerede ved sin ankomst til Dansk Folkepartis årsmøde, at hun ikke mener, at Kristian Thulesen Dahl kan fortsætte som formand, hvis Dansk Folkeparti løber ind i endnu en vælgerlussing ved kommunalvalget til november.

I sin formandstale opfordrede Kristian Thulesen Dahl derimod til ro. Det beskidte vasketøj skulle ikke luftes offentligt. Men roen varede blot fem minutter.

Joachim B: Dansk Folkeparti i flammer Vistisen sendte stikpiller til DF's årsmøde.

Rasende Kjærsgaard

Den første taler efter formand Kristian Thulesen Dahl, var Martin Henriksen, der er én af Thulesens Dahls støtter.

Han gentog sin kritik af partiets udlændingepolitiske linje, som han mener, er blevet for slap. Han sagde, at hvis partiet ikke tager sig sammen, så er det eneste folk vil huske partiet for Meld og Feld-sagen.

Det var direkte angreb på hans modstandere i den interne krig -nemlig Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt.

Og Pia Kjærsgaard var tydeligt rasende.

Åben krig på talerstolen

Derefter gik Kjærsgaard og Messerschmidt-støtten Anders Vistisen på talerstolen og sendte svinere tilbage mod Thulesen Dahl.

– Da jeg vidnede i byretten (i sagen mod Morten Messerschmidt, red.), lagde jeg aldrig ansvaret fra mig. Forstil dig, hvor stærkt vi havde stået som parti i dag, hvis alle havde gjort det samme, sagde han blandt andet.

Det var et direkte angreb på Peter Skaarup (DF) og Kristian Thulesen Dahl, som Kjærsgaard-fjøjen mener, svigtede Morten Messerschmidt, da de vidnede i byretten.



Stemningen er giftig

Dialogen mellem de stridende parter er ikke-eksisterende.

Et endeligt opgør mellem Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen-Dahl synes uomgængeligt.

Der er 59 dage til kommunalvalget.

Dermed er der efter alt sandsynlighed 60 dage til, at krigen om magten i Dansk Folkeparti mellem Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl går fra at være en stedfortræderkrig til åben krig.

Nedtællingen til det største drama i dansk politik i årtier er i gang.

