Joachim B: De radikales største stemmesluger er væk

Det er et stort tab for Radikale Venstre, at Ida Auken hopper til Socialdemokratiet

Krisen står i lys lue i den radikale folketingsgruppe.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter Ida Auken har valgt - som det andet folketingsmedlem på en uge - at forlade Radikale Venstre.

- De mister deres største stemmesluger. Hun har godt nok været ude af gamet i mange uger på grund af stress. Men hun er den mest markante klimapolitiker i Danmark, vil jeg faktisk sige, siger Joachim B. Olsen om Aukens partiskifte.

Auken fik knap 22.000 radikale stemmer ved valget i 2019. Men med politikerens skifte har hun nu været i tre partier på blot få år: SF, Radikale Venstre og nu Socialdemokratiet.

Mette F: Velkommen, Ida

- Det er en voldsom profil at miste for et parti, der har det som sin største mærkesag. Oven i Jens Rohde må man konstatere, at Radikale Venstre er et parti, som er i en stor krise oven på Morten Østergaards afgang som leder. Det blotlagde, at der var en hel masse interne problemer i Radikale Venstre. Nid og nag, som kommer åbent frem.

Joachim B. Olsen finder det et langt stykke ad vejen naturligt, at Ida Auken, som også tidligere har skiftet parti - i 2013 skiftede hun fra SF til de radikale - nu går til Socialdemokratiet.

- Hun har faktisk lavet en del interviews. Hun har udtalt nogle ting om centrum-venstre. Og hun har også talt om, at man er nødt til at acceptere den stramme udlændingepolitik. Derfor er det ikke så bemærkelsesværdigt, at det lige bliver Socialdemokratiet.

Klimapolitisk mener han dog, at det kan ses som et lidt skævere match, da S-vælgere traditionelt ikke er lige så optagede af den grønne dagsorden som Ida Auken, der tidligere har været miljøminister for SF:

- De har nogle kernevælgere, som ikke ligefrem har det som deres kop te. Jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer til at høre den samme Ida Auken de kommende år.